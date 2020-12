von Richard Kaiser

Wer sich zum Zwecke der Erholung oder aus religiösen Gründen am östlichen Ortsausgang von Obersäckingen hinauf zur Marienkapelle begibt, kommt südlich der Obstanlage im Gewann Bärtschenmatt an einem alten Grabstein vorbei, der einst dem ehemaligen Obersäckinger Bürgermeister Alois Wassmer gewidmet war. Dass jener nicht an dieser Stelle beerdigt ist, scheint klar, denn der Friedhof im Dorf, der schon mehr als 1200 Jahre besteht, war auch Ruhestätte des 1907 gestorbenen Altbürgermeisters.

Der Familiengrabstein wurde umgesetzt, statt zerstört zu werden. | Bild: Richard Kaiser

Wenn nach dem Ableben eines Menschen dessen Name auf einem bereits bestehenden Familiengrabstein keinen Platz mehr hat, wird vielfach ein neuer Grabstein gesetzt und der alte entsorgt. Der seit langer Zeit ansässigen Obersäckinger Familie Josef Wassmer war die Vernichtung ihres alten Grabsteines aber zu schade, zumal es sich bei ihrem Vorfahren um den am längsten amtierenden Obersäckinger Bürgermeister Alois Wassmer (1820 bis 1907) handelte, der vor 200 Jahren geboren wurde.

Große Ehre

Wie aus den Unterlagen des ehemaligen Chronisten Rudolf Bubeck (1931 bis 2018) hervorgeht, wurde Alois Wassmer am 23. März 1862 zum Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Obersäckingen gewählt und blieb es mehr als 36 Jahre. Im Jahr 1891 wurde ihm die silberne Verdienstmedaille des Großherzogtums Baden überreicht und er als „tüchtiger, verständiger und trotz seines hohen Alters noch energischer Mann, der die Gemeinde zu allseitiger Zufriedenheit regiert“ geehrt. Im September 1898 trat Wassmer aus Altersgründen als Bürgermeister zurück und der Kaufmann Robert Schmidt (1858 bis 1919) wurde zu seinem Nachfolger gewählt.

Die Nachfolger

Nach Schmidts Tod trat im Januar 1920 der Ratschreiber Alois Hausin (1860 bis 1938) die Bürgermeisterstelle an. Schon am 17. März 1924 legte er sein Amt nieder und der Sägewerksbesitzer Pius Huber (1869 bis 1936) wurde nach zwei ungültigen Wahlen am 5. April 1925 zum Rathauschef gewählt. Er blieb es bis Anfang 1934.

Das Ende der Eigenständigkeit

Alsdann übernahm Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Schmidt (1887 bis 1953) das Amt, war aber in dieser Funktion ziemlich niedergeschlagen, weil er die von der Stadt Säckingen gewünschte Eingemeindung für verfrüht hielt, nicht dagegen ankam und am 16.September 1935 zermürbt zurücktrat. Ein Nachfolger wurde nicht mehr gewählt. Vielmehr wurde vom Bezirksamt Säckingen der Gemeinderat Eugen Leber für eine sechswöchige Übergangszeit eingesetzt, denn mit Wirkung vom 1. November 1935 ordnete der Minister des Innern die Eingliederung von Obersäckingen in die Stadt Säckingen an.