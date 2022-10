von Frank Linke

Die Sparkasse Hochrhein baut ihr Sparkassencenter in Bad Säckingen modern und nachhaltig um. Im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss wird zukünftig das global erfolgreiche Softwareunternehmen Eschbach auf 1300 Quadratmetern als Mieter Quartier beziehen. Das ist etwa die Hälfte der 3400 Quadratmeter messenden Gesamtfläche. Ins Erdgeschoss und ins Gartengeschoss kehrt die Sparkasse zurück.

Das Unternehmen Die Eschbach GmbH ist ein internationaler Software-Hersteller für die so genannte Industrie 5.0. Mit der Enterprise Software „Shiftconnector“ hat das Unternehmen für die Prozessindustrie – insbesondere in der Chemie- und Pharma-Produktion – einen Quasi-Standard für Betriebskommunikation geschaffen. Die Software wurde vor 17 Jahren erstmals implementiert und wird heute von mehr als 60.000 Benutzern in 23 Ländern eingesetzt. Eschbach beschäftigt derzeit weltweit 75 Mitarbeiter (40 in Bad Säckingen) im hochqualifizierten Bereich (Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, Data Science und Cloud-Technologie). In diesen Disziplinen bildet das Unternehmen mit Partnerhochschulen jedes Jahr neue Experten aus. Neben dem Hauptstandort in Bad Säckingen unterhält das Unternehmen noch einen zweiten in Boston (USA).

Der Startschuss für das mit rund zehn Millionen Euro kalkulierte Projekt fiel bereits vor etwa vier Wochen. Die Arbeiten sind also bereits im Gange, wie in der Steinbrückstraße unschwer zu erkennen ist. Schon im September ist die Sparkasse in das Übergangsquartier am Münsterplatz, den ehemaligen Sitz der Commerzbank, eingezogen.

Was soll mit dem Gebäude passieren?

Wie Architekt Franz Michler bei der Projektvorstellung erklärte, wird das Gebäude an der Steinbrückstraße quasi bis auf die Hülle zurück gebaut und schließlich aufwendig energetisch saniert. Es wird angestrebt, das Objekt auf die Effizienzhaus-Stufe 55 anzuheben, um so die Nachhaltigkeitsbilanz der Sparkasse zu verbessern. Ziel ist die CO 2 -Neutralität.

Hierzu werden unter anderem Dämmung, Stromerzeugung und Heizungssysteme erneuert. Das in den 1970er Jahren im Zuge der Altstadtsanierung entstandene und seitdem stadtbildprägende Gebäude wird auch optisch aufgewertet. Michler sagte: „Das Ensemble muss erhalten bleiben, aber die Fassade wird Stand 2022 daherkommen.“ Bei der Planung wurde die Stadt eingebunden.

Wann zieht die Bank wieder ein?

Bezugsfertig sein soll das runderneuerte Gebäude Anfang April 2024. Die Sparkasse wird dann im Erdgeschoss und ins Gartengeschoss einziehen und dort in zwei Teamwelten alle Kundengruppen betreuen.

David Gerstner, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein und am Mittwoch als Vertreter des Gesamtvorstands vor Ort, sagte, zusätzlich werde eine moderne Beratungswelt entstehen, in der die Kunden mit modernster Technik begleitet werden können. Auch der Servicebereich werde zeitgemäß und kundenorientiert gestaltet.

Eschbach GmbH zieht ein

„Mit der innovativen Eschbach GmbH als Mieterin nutzen wir die vorhandenen Flächen optimal und werten gemeinsam die Innenstadt von Bad Säckingen auf“, schreibt Wolf Morlock, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, in einer Presseerklärung. Andreas Eschbach, Gründer und CEO, ist „froh darüber, mit der Sparkasse einen verlässlichen Partner gefunden zu haben, der uns eine herausragende Bürofläche bietet“.

In dem neuen Umfeld werde eine attraktive und eine innovative Arbeitsumgebung entstehen. „Damit wollen wir auch neue Kolleginnen und Kollegen für unser Team begeistern.“ Wie wichtig für das international aufgestellte Unternehmen Eschbach eine attraktive Arbeitsumgebung – dazu zählt im weiteren Sinne auch das städtische Umfeld – in Bezug auf die Mitarbeitergewinnung sei, unterstrich Veith Hora, Mitglied der Geschäftsleitung: „Wir müssen Leute aus ganz Deutschland und aus der EU hierher bringen.“

50 Arbeitsplätze im Obergeschoss

Wie Andreas Eschbach weiter ausführte, kommen regelmäßig auch Kunden und Partner zu mehrtägigen Workshops nach Bad Säckingen. Auch dafür biete das neue Umfeld mit viel Platz ideale Voraussetzungen.

Im ersten Obergeschoss würden 50 zeitgemäße Arbeitsplätze eingerichtet, im Dachgeschoss eine Begegnungszone mit zwei Dachterrassen. Nicht zuletzt böten die neuen Räume, anders als der aktuelle Standort in Obersäckingen, die Möglichkeit, weiter zu wachsen.

So lief der Umzug auf den Münsterplatz

Viele Bilder und Hintergründe zum Sparkassenumzug finden Sie hier: