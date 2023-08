Zum dritten Mal wird in Bad Säckingen das Fest mit Alleinstellungsmerkmal in der Region gefeiert. Das Faire Stadtfest steht vor der Tür, in diesem Jahr sogar mit Rekordbeteiligung. Insgesamt 22 Vereine, Einrichtungen und Institutionen stellen sich am Samstag, 23. September, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Schützenstraße vor. „Wir haben das Faire Stadtfest in diesem Jahr in die Jubiläumsfeiern der Städtepartnerschaften mit eingebunden“, erklärt Umweltreferent Ralf Däubler. „Zwei Feste, die sich nicht beißen.“ Bereits eine Woche vor dem Fest wird die Kaffeewette starten.

Wenn am Freitag 14. und Samstag, 15. September, mindestens 500 Tassen Trompeterkaffee in Bad Säckinger Privathaushalten, Firmen, Cafés, Restaurants, Hotels, in Unternehmen oder Schulen getrunken werden, muss Bürgermeister Alexander Guhl im Rahmen des Fairen Stadtfestes, seinen Wetteinsatz einlösen und mindestens vier Stunden lang Kaffee servieren. Zuvor muss der getrunkene Trompeterkaffee gezählt und bis spätestens Freitag, 22. September, per E-Mail unter fairer.kaffee@gmail.com oder telefonisch bis 12 Uhr unter Telefon 07761 51335 gemeldet werden. Dazu hat Niels Bosley jetzt 50 Beutel Trompetercafé spendiert. „Die ersten 50 Kunden, die zwischen dem 11. und 13. September, in das Weltlädele nach Murg kommen, dürfen sich für die Aktion kostenlos einen Beutel Trompetercafé mitnehmen“, verspricht der Hotelier.

Beim Fairen Stadtfest wird es unter anderem einen Fairen Marktstand geben, die Marktkutsche der Awo ist vor Ort, das Scheffel-Gymnasium ist mit einem Quizstand vertreten, die Stadtverwaltung präsentiert einen nachhaltigen Einkaufsführer und der Mittelalter-Stammtisch ist mit einem Märchenzelt vertreten. Das Fest wird um 10 Uhr durch Alexander Guhl eröffnet. Danach wird die Kaffeewette aufgelöst. Sowohl Guhl, als auch der Umweltreferent hoffen darauf, den Trompeterkaffee, aber auch die Faire Stadtschokolade wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen zu können.