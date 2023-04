Die Volkskrankheit Rheuma verursacht unterschiedliche Schmerzen. Je nach Ursache folgen unterschiedliche Therapien. Einen Beitrag dazu leistet die Rheuma-Liga. Der vereinsrechtlich organisierte Verband bemüht sich vor Ort als Arbeitsgemeinschaft (Arge) Rheuma-Liga Bad Säckingen seit Jahrzehnten um Hilfestellungen. Am Mittwochabend war wieder Hauptversammlung im Pavillon der Reha-Klinik und wie seit Jahren findet sich aktuell kein Mitglied bereit, die Funktion als Vorsitzender zu übernehmen.

Das wird nicht mehr ganz dramatisch gesehen, schließlich hat sich ein funktionierendes Sprecherteam eingearbeitet. Vonseiten des Verbandes koordiniert Kathrin Ivenz als Hauptamtliche die Verwaltungsangelegenheiten. Die chronisch rheumakranken Menschen organisieren sich weiterhin verstärkt bürgerschaftlich – die Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert in der Rheuma-Liga Bad Säckingen recht stabil. Bei 1027 Mitgliedern engagieren sich 47 Ehrenamtliche. Rosa Lütte kümmert sich eigentlich um die Kassenangelegenheiten, hat aber wieder den Jahresbericht vorgetragen. Da gab es die erste Überraschung: derzeit sind alle Therapieplätze bei den „trockenen“ Funktionstrainingsgruppen voll belegt. Eine gezielte Gymnastik unter fachkundiger Betreuung und die Behandlung der einzelnen Rheumasymptome teilen sich derzeit in 23 Gruppen auf. Trotz ärztlicher Verordnung und mit Genehmigung der Krankenkassen „wird‘s schwierig, einen passgenauen Platz zu bekommen“, sagte Lütte. Hingegen seien die „nassen“ Trainingsgruppen im Aqualon zwar stark besucht, da finde sich aber ein freier Platz, so Lütte. Die Kassenlage ist ausgeglichen. Sozusagen die zweite Überraschung: Der Landesverband übernimmt die Abrechnungen der örtlichen Arge mit den jeweiligen Krankenkassen. Eine praktikable Handhabe der medizinischen Angebote vor Ort hat sich entwickelt, die aus Sicht von Ivenz gut funktioniert.

Die Rheuma-Liga Bad Säckingen tritt auch in der Region auf. In Wehr konnte erst jetzt ein Vertrag mit der evangelischen Kirche geschlossen werden, als sich genügend Mitglieder bereiterklärten, den Winterdienst rund um den Pfarrsaal zu übernehmen. Die dortigen Gymnastikgruppen finden mittwochs und donnerstags statt. Im Hallenbad Herrischried kam hingegen kein Vertrag zustande, „schlicht weil wir einen ausgebildeten Rettungsschwimmer als Aufsicht stellen müssen“, erklärte Ivenz. Bürgermeister Christian Dröse sei der Rheuma-Liga sehr entgegengekommen, steht dem Projekt weiterhin offen gegenüber und habe sich bestens bemüht, „aber es fehlt unsererseits noch etwas“, so Ivenz.

Silke Donath übernimmt zukünftig die Einteilung und Koordination der Wassergymnastik. Bernhard Zirkenbach verstärkt die organisatorische Einheit bei der Trockengymnastik.