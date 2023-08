Infolge der Missionarstätigkeit des heiligen Fridolin entwickelte sich auf der ehemaligen Säckinger Rheininsel im siebten oder achten Jahrhundert ein Kloster, das bis zu seiner zwangsweisen Auflösung 1806 als Fridolinsstift existierte. Zu seinem Besitztum gehörten zahlreiche Ländereien in der Umgebung auf beiden Seiten des Rheins. Doch erst die letzte Äbtissin des Stifts, Maria Anna von Hornstein-Göffingen (1723 bis 1809), konnte sich einen genauen Überblick über Lage und Größe des kirchlichen Grundbesitzes verschaffen. Denn auf wissenschaftlicher Grundlage ausgebildete Geometer gab es hierzulande erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

1759/1760 hatten zwar Geometer P.E. Paris und 1773 sein Berufskollege Fridolin Garnie nahezu alle Stiftsgrundstücke der Gemarkung Säckingen aufgemessen und in Grundrissen dargestellt; dies jedoch in vielen Einzelplänen ohne direkten Zusammenhang zueinander. 1780 war es aber soweit. Der Waldshuter Geometer Johann Hühnerwadel (1744 bis 1802) hatte den Auftrag, einen Plan über die gesamte Gemarkung Säckingen zu fertigen. Dies auf Anordnung der vorderösterreichischen Regierung, die mit einem Zirkularschreiben vom 6. Juli 1769 mit dem Tenor „Das ganze Land soll ausgemessen werden“, alle Ortschaften ihres Territoriums aufforderte, ihre Gemarkung durch einen vereidigten Geometer zu vermessen, die Flächen der Nutzungsarten zu berechnen und fein säuberlich auf einem Gemarkungsplan darzustellen.

Sie wollte Steuerungerechtigkeiten beseitigen, einzelne Gemeinden bezahlten zu viel, andere zu wenig. Den Geometer konnte die Gemeinde selbst bestimmen. Auch, ob er nur die Nutzungsarten aufzunehmen, oder sämtliche Grundstücke einzumessen hatte. Den Mehraufwand, alle Grundstücke zu vermessen, mussten die Gemeinden aber selbst vergüten. In Säckingen wurde darauf verzichtet. Anders bei den Stiftsgütern. Dortige damals schon vorhandene oder in diesem Zusammenhang neu gesetzte Grenzmarkierungen waren Stiftsangelegenheit.

Die Rustikalgüter (Bürger und Bauern) wurden mit einem Steuersatz von 25 Prozent belegt, die Dominikalgüter (Magistraten, Adel und Prälaten) nur mit 16 Prozent. Ob das Fridolinsstift an die vorderösterreichische Regierung Abgaben zu entrichten hatte, sei dahingestellt. Jedenfalls profitierte es von der Anordnung in der Weise, dass es einen Überblick über die Lage seiner Grundstücke hatte und eine Bestätigung der Flächenberechnung aus den Jahren 1760 und 1773 erhielt. Zudem kamen gegenüber der früheren Bestandsaufnahme noch einzelne Grundstücke hinzu, wie beispielsweise der Gnädig-Frauen-Weiher und das Katzenmoosgelände.

Dabei war das Fridolinsstift schon seit 1695 im Besitz des Katzenmoosgebiets. Zu jener Zeit trat es die Stadt Säckingen an das Stift zur Schuldbegleichung ab. Verwunderlich ist nur, dass das stattliche Hofgut, das das Stift mit Milch und Fleisch versorgte, weder in der vom Stift beauftragten Waldvermessung (1760) noch deren Feldvermessung (1773) kartiert war. Dies holte 1778 der Säckinger Geometer Joseph Fridolin Kunzelmann (1730 bis 1790) nach und berechnete es mit 68,7 Juchart (24,7 Hektar). Johann Hühnerwadel stellte dann zwei Jahre später das Gebiet auch in seinem Gemarkungsplan dar, versah es zuvor aber noch mit 42 weiteren Grenzsteinen, denn Kunzelmann maß nur vier von ihnen auf.

Beim klostereigenen Gnädig-Frauen-Weiher verlief es ähnlich. Zwar gab es einen sehr detaillierten, 54 mal 109 Zentimeter großen Lageplan über die dortige sieben Ar große Fischzuchtanlage, doch das 5,6 Juchart (2,02 Hektar) umfassende Gebiet beinhaltete mehrheitlich einen 1,32 Hektar großen Weiher und eine 0,63 Hektar große Waldwiese, wurde mit seinen 18 Grenzsteinen kartografisch jedoch erst 1780 erfasst.

Die auf dem Hühnerwadelplan aus dem Jahr 1780 dargestellten land- und forstwirtschaftlich genutzten 38 Grundstücke im Besitz des Stifts wurden mit 343 Juchart (123,5 Hektar) berechnet. Darin enthalten waren auch zehn Acker- und Grünlandparzellen „über dem Rhein“ auf der heutigen Gemarkung Stein. Damals gehörte das ans Sisslerfeld angrenzende Gebiet mit rund 120 Hektar zur Gemarkung Säckingen, musste aber aufgrund der napoleonischen Grenzziehung Anfang des 19. Jahrhunderts an die Schweiz abgegeben werden.