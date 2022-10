Anfang der Woche sorgte sie für ein Verkehrschaos in der Stadt, nun können die Autofahrer wieder aufatmen: Die Baustelle in der Basler Straße in Höhe der Beck Arkaden konnte schon am Freitagnachmittag beendet werden und die Sperrung vorzeitig aufgehoben werden.

Eigentlich war mit einer Sperrung von zwei Wochen gerechnet worden. Doch in einer unglaublichen Energieleistung konnten die Technischen Dienst der Stadt sowie ein örtliches Bauunternehmen die Baustelle in gerade einmal fünf Arbeitstagen beenden.

Reparaturen kommen zügig voran

Eigentlich war es sogar zwei Baustellen: Vor der Deutschen Bank muss ein Wasserrohrbruch geflickt werden. Zwischen den Beck Arkaden und dem Marienhaus lässt die Stadt den Straßenbelag, das sogenannte Berliner Kissen reparieren.

Der Leiter des Ordnungsamts Uwe Böhler, der die Sperrung der Straße verfügt hatte und nun wieder aufheben konnte, ist begeistert von seinem Kollegen: „Die Arbeiter des Technischen Dienstes haben die Sanierungsmaßnahme des Berliner Kissens in kompletter Eigenleistung gemeistert. Von der Sperrung und Beschilderung [...] bis hin zum Rückbau der Absperrungen vergingen exakt fünf Werktage.“ Schon zum Wochenende könne der Verkehr nun wieder normal fließen, so Böhler.