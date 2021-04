Bad Säckingen vor 27 Minuten

Alkoholisierter Autofahrer verursacht vor Augen der Polizei einen Verkehrsunfall

Rund 2,2 Promille hatte ein Autofahrer, der am Montagabend in Bad Säckingen nach einem Unfall an einem geparkten Auto von der Polizei kontrolliert wurde. Den Führerschein gab der 50-Jährige freiwillig ab.