von sk

Die zwei Insassen eines Autos sind am Sonntag, 30. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf der L 152 bei Bad Säckingen-Rippolingen verletzt worden.

Kurz vor 19 Uhr war laut Polizeimeldung der 48 Jahre alte Fahrer von der Straße abgekommen. Das Auto prallte an einer abschüssigen Böschung gegen mehrere Bäume und blieb schwer beschädigt liegen.

Der Fahrer erlitt schwere, sein 40-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Eine Alkoholüberprüfung beim Fahrer ergab rund 1,8 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.