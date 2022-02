von sk

Eine Autofahrerin hat sich am Mittwochabend in Bad Säckingen bei einer Kollision mit einem Lkw leicht verletzt. Kurz vor 21 Uhr hatte die 51-jährige Autofahrerin laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

In Schlangenlinien fahrend stieß sie einem vorausfahrenden Lastwagen in die Seite des Aufliegers. Die Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb laut Polizeibericht unverletzt. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde bei der Autofahrerin eine Blutprobe erhoben. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 1500 Euro, der am Laster bei rund 2000 Euro.