Das Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“ bietet von 14. bis 25. August ein Sommerferienprogramm an. Bis 31. Juli können sich Kinder anmelden. Am Montag, 14. August, beginnt das Programm um 9 Uhr. Bis 12 Uhr kochen Kinder ab sieben Jahren und stellen Ravioli her. Von 14 bis 16 Uhr geht es für Kinder ab sieben Jahre weiter mit Backen von Apfeltörtchen.

Am Dienstag, 15. Juli, bemalen Kinder ab zehn Jahren von 14 bis 16 Uhr Seide. Am Mittwoch, 16. August, steht für Kinder ab zehn Jahren Fototransfer an. Von 9 bis 12 Uhr wird ein Bild auf eine Tasse, eine Holzbox oder einen Stein gedruckt. Von 14 bis 16 Uhr wird ein Blumenstrauß aus Papier hergestellt. Am Donnerstag, 17. August, stellen Kinder ab sieben Jahren von 14 bis 16 Uhr eine Mosaikkugel her. Am Freitag, 18. August, 9 bis 12 Uhr, ist Glasritzen für Kinder ab zehn Jahren angesagt. Von 14 bis 16 Uhr spielen Kinder ab zwölf Jahren „Gefangen im Netz“.

Am Montag, 21. August, stellen von 9 bis 12 Uhr Kinder ab sieben Jahren einen Burger her. Von 14 bis 16 Uhr wird süßes Minigebäck gebacken, jeweils für Kinder ab sieben Jahre. Am Dienstag, 22. August, werden von 14 bis 16 Uhr Sonnenfänger gebastelt. Am Mittwoch, 23. August von 9 bis 12 Uhr werden Filzelfen gebastelt und von 14 bis 16 Uhr Windspiele. Beide Angebote sind für Kinder ab sieben Jahren geeignet. Am Donnerstag, 24. August von 14 bis 16 Uhr dreht sich für Kinder ab zehn Jahren alles um die Schönheit. Mit Zucker und Farbe wird ein Zuckerpeeling hergestellt.

Der Freitag, 25. August, ist der letzte Programmtag beim Sommerferienprogramm. Von 9 bis 12 Uhr wird Deko aus Gipsbinden hergestellt. Daran dürfen sich die Kinder ab sieben Jahren beteiligen. Am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr wird wieder ein Krimispiel gespielt. Kinder ab zwölf Jahren lösen das Rätsel um einen „Schulbrand“.

Informationen und ­Anmeldeformulare zum Sommerferienprogramm gibt es im Internet unter www.altesgefaengnis.de. Für jeden Kurs wird ein Unkostenbeitrag fällig.