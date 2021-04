von Werner Probst

Am heutigen Samstag wird Nelly Hochuli 80 Jahre alt. Seit acht Jahren wohnt die Jubilarin mit ihrem Partner in der Trompeterstadt in der Albert-Gersbach-Allee 6, wo es ihr recht gut gefällt. Viel ist die Jubilarin mit ihrer bereits 15-jährigen Hündin Ingi unterwegs und freut sich, dass sie immer noch den Alltag genießen kann.

Im schweizerischen Aarau kam Nelly Hochuli auf die Welt. Sie besuchte sie Sekundarschule, arbeitete als Näherin und heiratete 1962. In Aarau konnte eine Wohnung bezogen werden. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Als die Kinder größer waren, machte sie eine Lehre als Pflegerin, anschließend als Krankenschwester. Erst als sie 67 Jahre alt war, ging sie in Ruhestand. Ihr Mann hatte einen tödlichen Unfall.

Seit zehn Jahren ist sie nun mit ihrem Partner Rene Winkler zusammen. Er ist ein begeisterter Tubaspieler und so ist sie vielfach bei seinen musikalischen Auftritten mit von der Partie. Gerne denkt Jubilarin Nelly Hochuli an die Zeit zurück, wo vielfach der Urlaub auf der Insel Rügen verbracht wurde, während man heute besonders den Schwarzwald und die hiesige Region liebgewonnen hat.

Für Nelly Hochuli gibt es nie Langeweile. Viel beschäftigt sie sich mit Handarbeiten, Nähen, Stricken und Häkeln und freut sich auf die Zeit, wo man auch wieder ohne Einschränkung unterwegs sein kann. Am heutigen Geburtstag werden neben den Kindern auch zwei Enkelkinder zu den Gratulanten gehören.