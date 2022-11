von Michael Gottstein

Die Kriminalstatistik spricht eine klare Sprache: Für das Jahr 2021 verzeichnet sie in Deutschland 15.507 ermittelte Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Mit Puppentheateraufführungen, Vorträgen und Workshops wird die Aktion „Pfoten weg!“ im November Eltern und Erzieher in Bad Säckingen und Wehr über das Thema informieren und Kinder ermutigen, sich selbstbewusst gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen und laut „Nein!“ zu sagen.

Termine Das Puppentheater von Irmi Wette wird am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. November, jeweils 9.30 und 11 Uhr im Pfarrsaal St. Josef in Rheinfelden auftreten. Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 26. November, jeweils 9.30 und 11 Uhr im Pfarrsaal Heilig Kreuz in Bad Säckingen, und am Montag und Dienstag, 28. und 29. November, jeweils 9.30 und 11 Uhr in der Stadthalle Wehr.



Einen Workshop für Erzieherinnen und Erzieher zum Thema Prävention und Kindeswohlgefährdungsskala mit der Diplom-Psychologin Sabine Wolf von der Erziehungsberatung der Caritas wird es am Mittwoch, 16. November, 16.30 bis 18.30 Uhr, im Münsterpfarrheim St. Fridolin in Bad Säckingen geben. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich: sabine.wolf@caritas-hochrhein.de.



Ein Infoabend für Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher mit dem Diplom-Psychologgen Dieter Scheibler, Leiter der Erziehungsberatungsstelle der Caritas in Bad Säckingen, findet am Donnerstag, 17. November, 20 Uhr, in der Mediathek Wehr statt. Das Thema lautet „Kinder schützen gegen sexuelle Gewalt“.

Drei Viertel der Betroffenen von sexuellem Missbrauch sind laut Kriminalstatistik Mädchen, ein Viertel Jungen. Hinzu kommen 681 Fälle sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Jugendlichen sowie 44.276 Fälle von Kinder- und Jugendpornografie. Die Dunkelziffer ist jedoch weitaus höher. Die Organisatorin der Aktionstage, Magdalena Freifrau von Schönau, erklärt, dass etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen sexuelle Übergriffe erfahren. Dazu zählen nicht nur sexuelle Handlungen im engeren Sinne, sondern auch Intimitäten, die von Kindern als unangenehm empfunden werden.

In 50 Prozent der Fälle ist der eigene Vater der Täter. Je zehn Prozent der Vorfälle ereignen sich im familiären Umfeld, in der Schule, im Sportverein und im Ferienlager. Die Gefahr geht also weniger von dem „fremden Mann auf der Straße“ aus, sondern lauert im vertrauten sozialen und familiären Umfeld. „Dies wird in der öffentlichen Wahrnehmung weitaus weniger beleuchtet als die Missbrauchsfälle im kirchlichen Umfeld“, sagt Magdalena von Schönau.

Irmi Wette schildert bei der Puppentheateraufführung am Beispiel einer Katzenfamilie jene familiären Situationen, in denen sich Übergriffe ereignen. Die Aufführungen sind interaktiv angelegt und die Kinder werden ausdrücklich und wiederholt dazu ermuntert, laut „Nein!“ zu sagen, wenn sie in Situationen gedrängt werden, die sie als unangenehm empfinden.

Das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, sei eine Säule der Aktionstage, erklärt Magdalena von Schönau. Aber ebenso wichtig sei es, Eltern und Erzieher zu schulen, damit sie erste Anzeichen von Übergriffigkeiten erkennen und einschreiten. Zu diesem Thema liegen Studien wie die Kindeswohlgefährdungsskala vor. Die Erkenntnisse sollen bei den Aktionstagen verbreitet werden. Die Schirmherrschaft darüber hat Dekan Peter Berg übernommen, die Gesamtschirmherrschaft liegt beim schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Partner sind die Caritas, die Unicef, die Mediathek Wehr, der Deutsche Kinderschutzbund und der Weiße Ring.