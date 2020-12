Ein gutes und üppiges Weihnachtsessen ist für viele selbstverständlich – für die Menschen auf der Straße und in den Obdachlosenunterkünften bleibt eine warme Mahlzeit das ganze Jahr über eine Ausnahme. Damit die rund 25 Betroffenen in Bad Säckingen am Heiligen Abend nicht hungrig bleiben müssen, hat die Familie Steinebrunner aus Wehr ein warmes Festtagsessen und heiße Getränke gespendet.

„Ich habe im Südkurier von Sabrina Steucks Einsatz für die Obdachlosen gelesen – das hat mich sehr bewegt und wir wollte etwas machen“, so Helmut Steinebrunner. ich hoffe, das auch andere mit ins Boot kommen“. Sabrina Steuck setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für die Obdachlosen der Region ein. Zusammen mit ihren rund zehn aktiven Helfern verteilt sie warme Mahlzeiten und gespendete Kleidung, vermittelt und unterstützt wo es nötig ist. Der diesjährige Gabenzaun habe leider nicht gut funktioniert, bedauert Steuck: dafür wurden warme Kleidung, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs, wie Duschgel, an einem Zaun aufgehängt, so das sich die bedürftigen Menschen etwas nehmen können. Leider gebe es aber immer wieder Vandalismus und die Sachen werden von Menschen weggenommen, welche sie gar nicht nötig hätten.

Bad Säckingen Sie schaut nicht weg und hilft den Menschen ganz unten: Sabrina Steuck möchte einen Gabenzaun für Obdachlose in Bad Säckingen errichten Das könnte Sie auch interessieren

Die spontane Aktion der Familie Steinebrunner kam darum zur rechten Zeit: Die Wärmestuben sind coronabedingt geschlossen. Auch die Notunterkünfte bergen ihre eigne Herausforderungen: Alkoholismus und Drogenprobleme mancher Bewohner sorgen für ein hohes Aggressionspotential, dazu dürfen Hunde nicht mitgebracht werden und die Zimmermiete kann nicht immer aufgebracht werden. „Die Obdachlosen kommen oft ausgehungert zu uns, viele haben in diesem Jahr deutlich abgebaut“, so Steuck. Steinebrunner selber durfte sich für die Aktion über Unterstützung freuen: „Das Sportheim Hasel hat uns das Putengeschnetzelte mit Spätzle zum besonderen Preis zubereitet“, freut sich der Enkendorfer über den Zuspruch. Sicher in Wärmeboxen verpackt kamen die Mahlzeiten heiß am Säckinger Bahnhof an. Steuck hatte bereits im Vorfeld Kontakt zu den rund zehn Säckinger Obdachlosen aufgenommen und über die Aktion informiert. Coronasicher gab es das Essenspaket dann zum Mitnehmen, dazu ein heißen Getränke im Mitnahmebecher, gestiftet vom Dorfladen Gersbach. „Meine Frau hat noch kleine Tüten mit Obst und Süßem gepackt“, so Steinebrunner weiter. Alle nicht abgeholten Mahlzeiten brachten die Helfer zu den aktuell rund einem Dutzend Bewohner der Obdachlosenunterkunft. „Ich hoffe, dass es ankommt und die Menschen eine Freud dran haben,“ so Steinebrunner.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Bad Säckingen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren