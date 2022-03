von Michael Gottstein

Vor einem halben Jahr hatten sie in gehobener Alltagskleidung ihre Abschlüsse als staatlich geprüfte Physiotherapeuten gefeiert, und gestern durften sie die akademischen Talare überziehen und ihre Barette fröhlich in die Luft werfen: 19 Studenten haben ihre siebensemestrige Ausbildung mit dem Titel Bachelor of Science gekrönt. Es war das zweite Mal nach 2021, dass die Bad Säckinger Akademie für Gesundheitsfachberufe zusammen mit der Fachhochschule des Mittelstandes diesen akademischen Titel verlieh.

Coronabedingt feierte die Schule den Abschluss nur in kleinem Rahmen, doch der Prorektor der Fachhochschule, Walter Niemeier, und Professor Konstantinos Karanikas hatten die weiten Anfahrtswege aus Bielefeld respektive Bamberg nicht gescheut, um den jungen Menschen zusammen mit dem Schulleiter Udo Waninger, Dozentin und Stellvertreterin Liesa Sutter und Geschäftsführer Günther Nufer zu gratulieren. Die Kooperation zwischen der Akademie und der privaten, staatlich anerkannten Fachhochschule des Mittelstandes sei ein bundesweit einmaliges Modell, lobte Nufer.

Die Absolventen Die Absolventen sind Finja Bauer, Ronja Engelhardt, Noyan David Erdem, Jessica Henz, Marisa Holzhause, Kim Lisa Kirchhofer, Stefan Milosevic, Maximilian Möschlin, Jonas Moser, Eleni Ntritsou, Laura Natalia Papidocha, Alina Räuber, Larissa Rhein, Natalie Rybkina, Larissa Joana Sailer, Jonas Täsch, Sarah Wintgens, Amanda Wolf und Franziska Wunderlin.

Von Beginn an durchlaufen die Studenten ein triales System: In Bad Säckingen erhalten sie eine theoretische Fundierung, Praxiserfahrungen sammeln sie in Partnerkliniken, und Dozenten der Fachhochschule sorgen für eine wissenschaftliche Ausbildung. Nach drei Jahren sind sie staatlich geprüfte Physiotherapeuten. Während des siebten Semesters arbeiten sie auf bezahlten Halbtagesstellen, in der übrigen Zeit verfassen sie eine Bachelor-Arbeit und vertiefen ihr Wissen auf akademischer Grundlage.

Die Jahresgebühren von 1800 Euro werden mit dem Gehalt kompensiert, so dass das Studium faktisch kostenlos ist. Walter Niemeier betonte die enge Verzahnung der Lehrpläne: „Was die Studenten auf der Akademie in Bad Säckingen lernen, können wir zum großen Teil auf ihre Studienleistungen anrechnen.“ Mit dem Bachelor-Titel in der Tasche, dürfen die Absolventen in der EU und der Schweiz arbeiten. Ab Oktober 2022 bietet die Akademie erstmals einen zweijährigen, berufsbegleitenden Studiengang an, der mit dem Master-Titel gekrönt wird. Bad Säckingen und Waldshut werden zu einem Hochschulstandort ausgebaut, indem die Akademie Dozenten anstellt, die vor Ort wohnen und ständig greifbar sind.

„Handy aus, Kopf an und Herz auf für die Menschen, die Ihnen anvertraut sind“, gab Günther Nufer den jungen Absolventen mit auf den Weg. Walter Niemeier ermunterte die Berufseinsteiger, sich ständig weiterzubilden. Konstantinos Karanikas bescheinigte ihnen sehr gute Berufsaussichten, denn es gebe in Deutschland nur wenige Physiotherapeuten mit Bachelor-Titel. Man brauche dringend kritische und urteilsfähige Therapeuten, die bereit seien, das Gelernte stets im Lichte neuer Erkenntnisse zu erweitern.