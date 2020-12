von sk

Die Aikido-Abteilung des TV Bad Säckingen besteht seit 1980, zuerst als Gruppe der Judo-Abteilung, seit 1993 als eigenständige Abteilung des Turnvereins. Dieses Jahr jährt sich die Gründung zum 40. Mal, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die geplante Jubiläumsfeier, die mit Kenta Shimizu, Sohn des Großmeisters Kenji Shimizu aus Japan, stattfinden sollte, fiel Corona zum Opfer und fand nicht statt. Trotz alledem erfreut sich die Abteilung Aikido großer Beliebtheit und umfasst etwa 60 Mitglieder. Neben dem regelmäßig stattfindenden Training legt der Verein viel Wert auf gemeinsame, außersportliche Events wie zum Beispiel gemeinsames Grillen, Klettern oder Wanderausflüge.

Doch was ist Aikido? Für einige Leute, besonders für diejenigen, die Aikido noch nicht kennen, mag die Antwort einfach sein: Fähigkeiten in der Selbstverteidigung zu erwerben, sich zu bewegen und Kontakte zu knüpfen.

Aber Aikido kann so viel mehr sein. Es ist Selbstverteidigung, Training für den ganzen Körper, Training für das Miteinander und sowohl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis ins hohe Alter geeignet. Aikido wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Ueshiba Morihei durch Zusammenführung verschiedener traditioneller Kampfkünste entwickelt. Er gründete das Honbu-Dojo in Tokyo von dem aus sich Aikido in der ganzen Welt verbreitete.

Alle Aikido-Techniken werden in Beziehung zu einer anderen Person geübt. Der Aikido-ka lernt den Angriff und damit den Angreifer in eine unerwartete Position und aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Körperbewegungen können große oder aber auch kleine Bewegungen sein.

Geschickte Gewichtsverlagerung und Anwendung von Hebelgesetzen ermöglichen es, einen Angreifer und somit die Situation zu kontrollieren. Neben den waffenlosen Techniken wird auch der Umgang mit dem Stock (Jo) und dem japanischen Holzschwert (Bokken) gelehrt. Diese drei Grundelemente ergeben zusammen die Kunst des Aikido.