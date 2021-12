von Werner Probst

Margarete und Alois Brahmer feiern am Mittwoch, 22. Dezember 2021, ihre eiserne Hochzeit. Das Jubelpaar erfreut sich einer so guten Gesundheit, dass Margarete Brahmer noch alle Arbeiten im Haushalt ohne fremde Hilfe übernimmt und Alois Brahmer beim Computerclub den Senioren neue Erkenntnisse rund um PC und Smartphone näherbringen kann.

Seit 1993 wohnt das Jubelpaar in Bad Säckingen. Hier gefällt es den Beiden ausgesprochen gut. In ihrer Wohnung genießen sie vom Balkon aus den Blick in die Natur und freuen sich schon darauf, wenn sie wieder die Schlossparkkonzerte besuchen können. Beide sind in der Gymnastikabteilung und bei den Wallbacher Senioren, wo Alois Brahmer Videos von früheren Reisen vorführt.

Margarete Brahmer kam 1935 in Frankenberg in Schlesien auf die Welt. Nach dem Krieg siedelte die Familie in den Harz und anschließend nach Loßburg bei Freudenstadt. Nach der Schule arbeitete sie in einem Textilwerk, wo sie ihren späteren Ehemann kennenlernte.

Alois Brahmer erblickte 1927 im Sudetenland das Licht der Welt. Nach dem Schulbesuch machte er eine Lehre zum Industriekaufmann und musste bald Wehrdienst leisten. Er kam in russische Kriegsgefangenschaft. In einem Kohlebergwerk musste er arbeiten, ehe er 1946 in die Heimat kam. In Backnang wohnte die Familie. Dann bekam er eine Anstellung im Textilbetrieb, wo seine spätere Ehefrau arbeitete. 1956 läuteten die Hochzeitsglocken. Drei Kinder kamen zur Welt. Als Alois Brahmer in Wermelskirchen eine Anstellung als Abteilungsleiter einer Stoffdruckerei bekam, wurde diese Stadt zum Wohnsitz. 1970 bekam Alois Brahmer eine Anstellung in einer Stoffdruckerei in Brennet und die Familie zog nach Schwörstadt. In Bruchsal machte sich Alois Brahmer selbstständig. In seinem Betrieb wurden Schablonen hergestellt. Seine Frau bekam in einem Werk, das Leiterplatten herstellte, eine Stelle. Bruchsal wurde zum Wohnsitz. 1993 gingen dann beide in den Ruhestand.

Schon in jungen Jahren war für das Paar klar, den Ruhestand am Hochrhein zu verbringen. Nach Bad Säckingen zu ziehen, haben sie nie bereut. Während Margarete Brahmer bis vor kurzem bei der Essensausgabe der Caritas tätig war, ist Alois Brahmer noch täglich in seinem Büro. An seinem PC ist er ein großer Könner und stets bereit, sein großes Wissen an Altersgenossen zu vermitteln. So gibt er Computerkurse und freut sich, wenn Erfahrungen ausgetauscht werden. Gerne denkt er an Flugreisen nach Südafrika zu seinem Bruder, aber auch an schöne Urlaubswochen der Familie in Ungarn.

Der Festtag findet im kleinen Rahmen statt. Neben den Kindern und den Enkelkindern wird auch ein Urenkel zu den Gratulanten gehören.