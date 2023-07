Die letzte Fürstäbtissin des Säckinger Stiftes, Maria-Anna von Hornstein-Göffingen, hätte in diesem Jahr ihren 300. Geburtstag gefeiert. Vor ihrer Regierungszeit führten mehr als zwei Dutzend andere kluge und gebildete Frauen das Stift rund 1000 Jahre lang durch Kriege, Krisen und Glanzzeiten hindurch. Diese Äbtissinnen würdigte Adelheid Enderle-Jehle in ihrem Vortrag am Samstagabend.

„Von und über Maria-Anna ist viel Quellenmaterial überliefert, aber über ihre Vorgängerinnen ist viel weniger bekannt“, erklärte Stadtarchivarin Eveline Klein und dankte Enderle-Jehle für deren Recherchen. Schlechte Äbtissinnen habe es nicht gegeben, sagte die Referentin auf Nachfrage aus dem Publikum, allenfalls solche mit kurzer Regierungszeit oder andere, die keine besonderen Akzente gesetzt hätten.

Ursprünglich war das Stift nur den Damen aus dem Hochadel vorbehalten. Im 9. Jahrhundert bestanden sogar enge Beziehungen zum karolingischen Kaiserhaus, denn damals leitet Richgardis, die Gemahlin Kaiser Karls III., das Stift, obwohl sie nicht in Säckingen lebte. Erst unter Agnes von Sulz im 15. Jahrhundert wurden auch Töchter aus dem niederen Adel aufgenommen.

Die Äbtissinnen waren geistliche und weltliche Regentinnen mit eigener Gerichtsbarkeit, und sie waren im Grunde auch keiner festen Ordensregel unterworfen. Eine Glanzzeit erlebte das Kloster unter Elisabeth von Bussnang im frühen 14. Jahrhundert. Damals lebten die Nonnen in 40 Häusern rund um das Münster. Erst im 16. Jahrhundert zogen sie gemeinsam in einen repräsentativen spätgotischen Bau, in dem heute das Straßenbauamt untergebracht ist.

Während des Dreißigjährigen Krieges hatte Agnes von Greuth das Stift Säckingen geleitet. | Bild: Adelheid Enderle-Jehle

Agnes von Brandis legte nach einem verheerenden Brand 1343 den Grundstein für das gotische Münster gelegt, das unter der barocken Umgestaltung in seiner Grundstruktur bis heute erhalten ist. Zur Regierungszeit Klarannas von Hohenklingen traten die Glarus der Eidgenossenschaft bei, doch die Äbtissin zeigte diplomatisches Geschick, so dass die Ablösung friedlich verlief und die Glarner bis 1798 einen jährlichen Zins an das Stift bezahlten. Eine der bedeutendsten Äbtissinnen war Agnes von Sulz, die mehr als 50 Jahre lang regierte und das Stift trotz der Kriege zwischen der Eidgenossenschaft und Österreich bewahren konnte.

Als Folge der Reformation lebten Mitte des 16. Jahrhunderts nur noch zwei Chorfrauen im Stift, dessen Überleben durch auswärtige Nonnen gesichert wurde. Aus dem Dominikanerinnenkloster Katharinental kam Agatha Hegenzer von Wasserstelz. Der Dreißigjährige Krieg und der Ausbruch der Pest überschatteten die Amtszeit von Agnes von Greuth. Die Kriegswirren zwangen sie zur Flucht in die Schweiz. So unterschiedlich die Zeitumstände waren: Festigung und Wahrung des Glaubens sei das Hauptanliegen aller Äbtissinnen gewesen, schloss Enderle-Jehle.