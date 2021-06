Bad Säckingen (ska) Viel Platz für Yoga auf 190 Quadratmetern und eine Terrasse mit Blick auf den Rhein. Ein Glücksgriff, wie Florian Pfeifer findet. Herr Pfeifer ist passionierter Yogalehrer und hat sein Adamus-Yoga-Studio nach drei Jahren vom Kesslerweg in die Hugo-Herrmann-Straße 15, direkt an den Rhein in der Rhein-Au, verlegt. „Ein idealer Ort, an dem man ganz bei sich sein und so das Bewusstsein für den eigenen Körper entwickeln kann“, sagt er. Denn genau darauf kommt es an. Yoga ist eine Jahrtausende alte indische Übungspraxis, die ursprünglich darauf abzielte den Geist zur Ruhe zu bringen.

Zentrales Ziel des heutigen „modernen“ Yoga ist ein besseres Körperbewusstsein, durch Übungen die gleichzeitig die Flexibilität, Ausdauer und Kraft fördern. Dies führt dann automatisch zu einer guten Gesundheit und einer guten Konzentrationsfähigkeit und bringt den Übenden dann auch zum eigentlichen Aspekt des Yoga, dem „in die Ruhe kommen“.

Florian Pfeifer übt selbst bereits seit elf Jahren intensiv Yoga und entschloss sich 2014 seine Leidenschaft als Yogalehrer weiterzugeben. In dieser Zeit hat er einiges an Erfahrung sammeln können und gelernt, wie wichtig das exakte Ausführen der Übungen ist. Dies zu vermitteln ist ihm ein zentrales Anliegen in seinen Stunden. Das exakte Üben hat außerdem den Vorteil, dass der Entspannungseffekt einer Yoga-Stunde intensiviert wird. Man lässt sich so konzentriert auf die Übung zu sein, dass alle Gedanken, die einem sonst im Alltag im Kopf herumgehen, verschwinden.

Florian Pfeifer würde sich wünschen, dass alle Yoga üben. Warum? „Weil es sich nicht nur positiv auf den Körper auswirkt, sondern auf alle Aspekte des Lebens.“, sagt er, „Ich selbst bin nach all den Jahren im Alltag gelassener, kann bewusster mit meinen Mitmenschen umgehen und weiß das Leben im Allgemeinen mehr zu schätzen.“ Ein Irrglaube ist es übrigens, zu glauben, dass man schon sehr beweglich sein muss, wenn man mit Yoga beginnt.

Erst wenn man übt, wird man auch beweglicher. Florian Pfeifer sagt hierzu: „Jeder Körper ist anders und deswegen ist es das Wichtigste auf den eigenen Körper zu hören und die Übungen dem eigenen Körper anzupassen. Dann kommen Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer von allein“.

Florian Pfeifer bietet in seinem Adamus-Yoga Studio klassisches Hatha-Yoga an, was bedeutet, dass ein körperbetontes Üben im Mittelpunkt steht. Für Einsteiger gibt es auch den langsamen Einstieg in die Yogapraxis mit speziellen Einsteigerkursen. In diesen Kursen werden den neuen Yoginis und Yogis – so werden die weiblichen und männlichen Yoga-Übenden übrigens genannt – die Grundlagen des körperlichen Übens vermittelt.

Des Weiteren bietet Florian Pfeifer in seinem Studio Schwangerschaftsyoga, Rückbildungskurse mit Yogaelementen und Yoga für Personen über 60 Jahre, sowie Kinderyoga für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an.