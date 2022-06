Bad Säckingen vor 4 Stunden Achtung Hauseigentümer: Sprießende Hecken dürfen die Verkehrssicherheit nicht gefährden Wenn Hauseigentümer die Hecken sprießen lassen und es zu Behinderung auf Straßen und Gehwegen kommt, muss die Stadt eingreifen. Ordnungsamtsleiter Böhler: „Es kann nicht sein, dass Kinder auf Straßen ausweichen müssen.“

Jetzt wird‘s eng. In der Lindenmatte darf auf der einen Seite geparkt werden, auf der anderen wachsen Hecken in die Straße. Ordnungsamtsleiter Uwe Böhler demonstriert, was der Bauhof notfalls macht, wenn die Hauseigentümer sich nicht kümmern. Natürlich kostenpflichtig. | Bild: Gerber, Andreas