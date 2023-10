Bad Säckingen – Das Gloria-Theater zum Beben brachte am vergangenen Samstag die AC/DC-Tribute-Band AC/DX. Eingefleischte Fans der Rockband kannten jede Textzeile auswendig, sangen und wippten mit, tanzten zu den wummernden Bässen, spielten Luftgitarre. Es reichte schon die Ankündigung „Rock‘n‘Roll“, um die Reihen der Fans in Ekstase zu versetzen, die bei jedem Lied begeistert applaudierten und johlten. „Ihr seid ein super Publikum“, lobte die Band, die bereits zum vierten Mal im Gloria auftrat. Die Musiker rund um Leadsänger und Rocker Massimo Leone mit seiner Schiebermütze, Volkmar Severin mit seiner Schuluniform, der Mann mit den drei „s“ – „supersexy, superreich und superschnell“, wie Leone ihn vorstellte, Dieter Zug (Drums); Thorsten Horn (Gitarre) und Thomas Schmidbauer (Bass) heizten wieder mächtig ein. Bandeigene Geldscheine flatterten ins Publikum, „mit denen könnt ihr nichts kaufen“, warnte Leone. Daneben überzeugten die Spezialeffekte, eine Lichtshow, Kanonenfeuer bei „For Those About To Rock“, ein Dudelsack, gespielt von Leone bei „It‘s A Long Way To The Top Of Rock‘n‘Roll“, oder die riesige Glocke bei „Hells Bells“, die Leone mit einem Hammer zum Klingen brachte. Donnergrollen begleitete „Thunderstrucks“.

Für Begeisterung sorgten auch die Gitarrensoli von Volkmar Severin, der sich ganz rockig auf der Bühne wälzte oder in die Luft sprang. Auch ein „Teil-Striptease“, bei dem sich der Gitarrist seiner Krawatte und seines Hemds entledigte und neckisch kurz seine AC/DX- Unterwäsche zeigte, löste beim Publikum Jubel und tosenden Beifall aus.

Nicht fehlen durften Hits wie „Highway To Hell“, „Money Talks“ oder „Dirty Deeds“. Die Band hatte wieder einmal alles gegeben. Mit ihrer Bühnenpräsenz und einem Programm, das keine musikalischen Wünsche offen ließ, hatten sie ihre Fans wieder einmal restlos begeistert. Mit der Zugabe „TNT“ ­verabschiedete sich die Band von einem rundum zufriedenen Publikum, das die Show bis zum Ende ausgekostet hatte.