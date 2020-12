von Vanessa Dai

Mit einem Bücherkühlschrank für Jugendliche und einem Brettspielverleih mit 155 Brett- und Kartenspielen möchte das Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“ in Bad Säckingen Jugendlichen während des Lockdowns Möglichkeiten zum Ausgleich im Alltag bieten. Auf Anregung von Laura-Sophie Lerch und Blert Dermaku wurde die Idee des Bücherkühlschranks für Jugendliche ins Leben gerufen. Das Prinzip ist einfach: Vergleichbar mit den bereits vorhandenen Bücherschränken in Bad Säckingen können Bücher umsonst entnommen werden. Hat man selbst noch Jugendbücher, die man aussortieren kann, finden diese einen neuen Platz im Kühlschrank.

Die Ausleihe Den Bücherkühlschrank für Jugendliche steht direkt vor dem Eingang des „Alten Gefängnis“. Die Spielliste und die nötigen Informationen zum Ausleihverfahren stehen auf der Internetseite des Kinder- und Jugendhauses (www.altesgefängnis.de/Spielverleih).

Peter Knorre, Leiter des Jugendhauses „Altes Gefängnis“, betont, dass dieses Konzept keine Konkurrenz zu den bereits bestehenden Bücherschränken darstelle. Vielmehr sei der Bücherkühlschrank, der seinen Platz direkt vor dem Kinder- und Jugendhaus gefunden hat, eine sinnvolle Ergänzung. So hat die Stadtbücherei Bad Säckingen auch eine Reihe interessanter Jugendbücher als Starthilfe zur Verfügung gestellt.

„Es war uns wichtig, etwas speziell für Jugendliche anbieten zu können“, so Lerch. Sie habe bereits im ersten Lockdown bemerkt, dass es in den anderen Bücherschränken der Stadt an Jugendliteratur fehle. Mit wenig Aufwand wurde so ein Bücherkühlschrank speziell für Jugendliche aufgestellt, der ausschließlich mit Büchern gefüllt werden soll, die für diese Altersgruppe geeignet sind. Gestaltet wurde dieser von den Initiatoren selbst, sowie Fabian Burgert, derzeitiger Bufdi des Alten Gefängnisses, und Timo Rösch, der das Kinder- und Jugendhaus ehrenamtlich mit seinen technischen Handgriffen unterstütze.

Ergänzend zum Bücherkühlschrank biete das Kinder- und Jugendhaus außerdem eine Lesestube zum Verweilen an. Hier können Jugendliche auf Anfrage ein bis zwei Stunden in Ruhe auf den Sofas des Jugendcafés lesen. Dies sei auch außerhalb der Öffnungszeiten des Cafés möglich. Durch das Börsensystem bietet sich erschwingliches Lesen für alle an, so Knorre. Außerdem diene das System auch der Umwelt.

Der Spielverleih

Der Lockdown und die kommenden Schulferien bieten außerdem die Möglichkeit einen oder auch mehrere Familienspielabende zu veranstalten, so Knorre. Schon länger habe das Kinder- und Jugendhaus darüber nachgedacht, einen Brettspielverleih ins Leben zu rufen. So können Spielbegeisterte auf der Homepage des „Alten Gefängnis“ unter 155 Karten- und Brettspielen auswählen. Pro Spiel wird eine Ausleihgebühr von 1 Euro verlangt. Ausgeliehen werden können die Spiele für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen.