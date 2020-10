Bad Säckingen (ska) Nasse Füße und Baulärm oder andere Einschränkungen für die Nutzer der Badmattenhalle gehören endlich der Vergangenheit an. Denn die Generalsanierung der Sporthalle Badmatte ist abgeschlossen. Insgesamt rund 3,4 Millionen Euro haben die zwei Jahre andauernden Bauarbeiten gekostet, die bei laufendem Betrieb stattgefunden haben.

Im April 1981 in Betrieb genommen, wird die Sporthalle Badmatte von Vereinen und den Bad Säckinger Schulen regelmäßig und bis zu 15 Stunden pro Tag genutzt. „Baustil und Farbgestaltung entsprechen dem Zeitgeist der frühen 1980er-Jahre“, erklärt Joachim Wolter vom Stadtbauamt. Der Wettbewerbsentwurf stammte vom Architekturbüro Georg Birkle aus Konstanz. Außer der Erneuerung des Hallenbodens in den 1990er-Jahren, fanden an der inzwischen 40 Jahre alten Halle bisher keine Sanierungsarbeiten statt.

Ein undichtes Dach, veraltete Sanitärräume und eine nicht mehr zeitgemäße Haustechnik waren die Faktoren, dass bereits 2015 die Entscheidung fiel, die Badmattenhalle umfassend zu sanieren. „Zwei Förderanträge sind 2015 und 2016 gestellt und immer wieder abgelehnt worden“, so Wolter weiter. Erst der dritte Antrag 2017 hat funktioniert und die Fördermittel aus dem kommunalen Sportstättenbau und dem Ausgleichsstock sind bewilligt worden. Planungen und Hallenbegehungen haben im Vorfeld stattgefunden, um sich sein Bild über die anstehenden Arbeiten zu machen. „Da die Generalsanierung manche Überraschung mit sich brachte, wurde das Projekt noch umfangreicher als ursprünglich geplant“, so Bürgermeister Alexander Guhl. Denn auch der Brandschutz war bei weitem nicht mehr zeitgemäß und es gab Nachholbedarf bei den Flucht- und Rettungswegen.

Zusätzliche Rettungswege wurden eingerichtet und die Dämmwerte der Gebäudehülle deutlich verbessert. Zwei Lüftungsanlagen in der Halle und in den Nebenräumen sind komplett erneuert worden. „Die Verkleinerung der Querschnitte und die Halbierung des Warmwasserspeichers tragen wesentlich zur Energieeinsparung bei“, so Joachim Wolter. Weiter wurden bis auf die Hallenbeleuchtung aus dem Jahr 2008, alle Lampen auf LED umgestellt.

In der Halle sollte lediglich der Oberboden ausgetauscht werden. „Bei einer genauen Überprüfung haben wir festgestellt, dass das alleine nicht ausreicht, weil auch die Elastikschicht unter dem Sportboden erneuert werden musste“, erklärt Wolter. Nur so konnte auch wieder die richtige Stoßdämpfung erreicht werden. Weiter wurden die Wände der Sporthalle mit einem neuen Prallschutz versehen und alle fest montierten Sportgeräte wie Basketballkörbe, Schaukel-Anlagen oder Sprossenwände erneuert. Zuletzt wurde das Mobiliar im Regieraum, in den Umkleideräumen der Lehrer und im Bereich des Kiosks ausgetauscht. „Bei den Bauarbeiten gab es immer Kompromisse“, so Wolter weiter. „Immer wieder musste entschieden werden, was in der Halle bleibt und was erneuert wird“.

Keine Kompromisse ist die Stadtverwaltung bei dem Bau einer behindertengerechten Toilette im Außenbereich der Halle eingegangen. Diese Toilette kann auch außerhalb der Öffnungszeiten der Halle von den Berechtigten genutzt werden. Die Toilette ist mit einer Liege, einem Patientenlifter und einem geruchsfreien Mülleimer ausgestattet und die erste Toilette dieser Art, die von Menschen aller Arten von Behinderungen genutzt werden kann. Zugänglich wird die Toilette durch einen „Euroschlüssel“, mit dem nur Berechtigte ausgestattet sind. „Der Park ist im Sommer stark frequentiert“, erklärt die Stadtbaumeisterin. Bisher war keine behindertengerechte Toilette im Park oder in der Halle vorhanden. Die Toilette ist jetzt in einem bundesweiten Verzeichnis aufgenommen worden.

Während der Bauarbeiten mussten die übrigen Sportgeräte für drei Monate in einem Container ausgelagert werden. „Die DJK Handballer haben uns dabei geholfen“, so der verantwortliche Architekt der Bauarbeiten, Martin Lauber. Gleichzeitig lobte er die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. „Die Zusammenarbeit war stets lösungsorientiert“, bestätigt auch Stadtbaumeisterin Margit Ulrich.

Die Baukosten werden nach Abzug der Fördermittel zu einem Drittel von der Stadt und zu zwei Drittel vom Landkreis getragen.