Mit stehenden Ovationen ist der erste Polizeihauptkommissar Albert Zeh verabschiedet worden. Nach elf Jahren als Bad Säckinger Revierleiter geht er jetzt in den Ruhestand. Im Beisein zahlreicher Kollegen, Freunden und der Familie fand die Stabübergabe am Freitag im Trompetersaal des Hochrheinmuseums Schloss Schönau statt.

Albert Zeh mit seiner Frau Kornelia. Daneben der neue Revierleiter Sven Schroeder mit Ehefrau Britta. | Bild: Susanne Eschbach

Im Rahmen der Feier ist auch Albert Zehs Nachfolger Sven Schroeder, als neuer Revierleiter in Bad Säckingen begrüßt worden. Der 49-Jährige erste Polizeihauptkommissar war bisher im Polizeirevier in Schopfheim tätig.

Polizeipräsident Franz Semmerling. | Bild: Susanne Eschbach

„Für Sie stand immer der Mensch im Vordergrund“, so der Polizeipräsident Franz Semmerling, bei der Verabschiedung. „Sie pflegten einen respektvollen Umgang und waren stets ein wichtiger und verlässlicher Ansprechpartner.“

Blick auf die Anfänge

1978 trat Albert Zeh in den Dienst des Bundesgrenzschutzes. „Er wollte zunächst Werkzeugmacher lernen, hat aber schnell gemerkt, dass das nichts für ihn ist“, so der Polizeipräsident. 1980 war Albert Zeh bei der Bundesgrenzschutzwache und zwei Jahre später als Einstellungsberater beim Kreiswehrersatzamt. 1997 trat er in den gehobenen Dienst.

Starker Auftritt einst im Gemeinderat Görwihl, von links: Klaus Danner (Leiter Polizeidirektion Waldshut-Tiengen), sein Stellvertreter Arno Englen, der Görwihler Postenchef Manfred Huber und Albert Zeh, Bad Säckingen. (Archivbild) | Bild: Peter Schütz

Einige Jahre war Zeh stellvertretender Revierleiter in Bad Säckingen und übernahm dann 2012 die Leitung von seinem Vorgänger Wolfgang Grethler. „Ich habe Sie als loyale Führungskraft geschätzt“, so Semmerling weiter. „Sie standen immer hinter Ihrem Revier und haben sich für Ihre Mitarbeiter eingesetzt. Mir persönlich fällt es schwer, Sie in den Ruhestand zu entlassen.“

Zur Person Albert Zeh wurde 1961 in Gosheim, im Landkreis Tuttlingen, geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 1992 lebt er in Dachsberg. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Zeh war Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Bad Säckingen, Leiter des Bezirksdienstes im Revier Waldshut-Tiengen, Leiter des Polizeipostens Wehr, sowie Leiter der Führungsgruppe im Polizeirevier Bad Säckingen. Unter anderem war er auch Teil des Planungsstabs beim NATO-Gipfel. 2012 ist er zum Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen bestellt worden.

Sven Schroeder übernimmt das Bad Säckinger Revier

Für einen nahtlosen Übergang auf dem Posten des Revierleiters, sorgt Sven Schroeder aus Schopfheim. „Ich habe damals schon deinen Charakter geschätzt“, so der Polizeipräsident, der vor einigen Jahren in der Polizeischule in Lahr auch Schroeders Ausbilder war. „Du setzt die richtigen Schwerpunkte“. Schroeder trat 1996 als Polizeianwärter in den Dienst ein und kam 2002 zur Kriminalpolizei nach Lörrach, wo er verschiedene Stationen durchlief.

Der Nachfolger Sven Schroeder. | Bild: Susanne Eschbach

2017 wechselte er zum Polizeiposten nach Wehr, wo er ein Jahr später die Leitung übernommen hatte. 2020 war der 49-Jährige kommissarischer Leiter der Führungsgruppe im Revier in Schopfheim und wurde ein Jahr später offizielle zum Leiter der Führungsgruppe bestellt. Ab 1. November übernimmt Schroeder die Leitung des Bad Säckinger Reviers. Das Bad Säckinger Polizeirevier ist für die Gemeinden und Städte Görwihl, Laufenburg, St. Blasien und Wehr zuständig.

Worte voller Anerkennung

Landrat Martin Kistler. | Bild: Susanne Eschbach

„Sie haben die Geschicke des Reviers elf Jahre lang in die Hand genommen und auch durch schwierige Zeiten gebracht“, lobte Landrat Martin Kistler Albert Zehs Verdienste. Personalmangel, mangelnder Respekt vor Polizeibeamten und Corona. „Gerade da ist es wichtig, dass jemand da ist, der den Rücken stärkt“, so der Landrat weiter. Und an den Nachfolger Sven Schroeder gerichtet: „Was wir brauchen sind Leute, die die Gegend hier gut kennen.“

Bürgermeister Alexander Guhl. | Bild: Susanne Eschbach

Bürgermeister Alexander Guhl bedankte sich für die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Albert Zeh. „Sie waren stets präsent und haben sich selbst ein Bild von der Lage gemacht“, so der Bürgermeister. „Es war Ihnen nie zu viel und wenn alle so agieren würden wie Sie, hätten wir viele Probleme nicht“. Und auch Guhl hieß den Nachfolger Willkommen. „Ich freue mich, dass jemand kommt, der den Bezirk kennt.

Albert Zeh: „Es war meine schönste Zeit“

Jetzt ist der bisherige Bad Säckinger Revierleiter Albert Zeh (links) offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. | Bild: Susanne Eschbach

„Ich hätte mir kein schöneres Revier vorstellen können“, verabschiede sich Albert Zeh von seinen beruflichen Wegbegleitern. „Es war meine schönste Zeit in meinem Polizeiberuf.“ Die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen sei geprägt gewesen von Vertrauen und Respekt“.

Blumen für die Ehefrau Kornelia Zeh. | Bild: Susanne Eschbach

In seinem neuen Lebensabschnitt möchte er sich verstärkt der Kirchengemeinde in Dachsberg widmen, die er leitet. Aber auch seiner Liebe zur Jagd möchte er verstärkt in seinem eigenen Jagdrevier frönen.

Das Freiburger Polizeiorchester begleitete die Verabschiedung musikalisch. | Bild: Susanne Eschbach

„Ich habe großen Respekt vor den Herausforderungen“, so der künftige Bad Säckinger Revierleiter Sven Schroeder. Doch freut er sich auf seine neue Aufgabe. Gleichzeitig bedankte er sich für die langjährige Arbeit von Albert Zeh.