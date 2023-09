Bad Säckingen vor 25 Minuten Achtung, Autofahrer! Ab Dienstag gilt auf der B34 nachts Tempo 30 Aus Lärmschutzgründen gilt in der Ortsdurchfahrt von Bad Säckingen und auch in der südlichen Schulhausstraße zwischen 22 und 5 Uhr eine Geschwindigkeitsbeschränkung.

In dieser Woche montierten Mitarbeiter det Technischen Dienste die Tempo-30-Schilder an der B34 sowie der Schulhaussstraße. An der B34 gilt das Tempolimit zwischen 22 und 6 Uhr. | Bild: Obermeyer, Justus