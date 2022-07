Das grenzüberschreitende E-Bike-Sharing zwischen Bad Säckingen und Stein wird zum Ende des Monats eingestellt. Dies gaben Bürgermeister Alexander Guhl sowie Stadtwerke-Geschäftsführer Udo Engel bekannt. Vor einem Jahr, Anfang Juli, ging das E-Bike-Sharing am Bad Säckinger Bahnhof als Pilotprojekt in den Betrieb. Es war das erste grenzüberschreitende Radleihsystem. Nun ist es schon wieder vorbei.

Mit dem Projekt wurden die beiden Bahnhöfe auf Deutscher und auf Schweizer Seite sowie das Gewerbegebiet „Sisslerfeld“ verbunden. Vor allem den Berufspendlern sollte damit eine Alternative geboten werden, um vom Auto auf ein E-Bike umzusteigen. Die Nachfrage war groß, jedoch hat laut Guhl der Betreiber, die Firma Intech aus München, nun seine Firmenstrategie geändert und möchte das Bike-Sharing als Segment komplett aufgeben.

Die Stadt und die Stadtwerke stellten das Projekt gemeinsam auf die Beine. „Es war dabei von Anfang an klar, dass wir dafür kein Geld in die Hand nehmen“, so Guhl. Und so sei es auch keine Option gewesen, dass die Stadt die Räder vom Betreiber aufkauft und das Projekt eigenwirtschaftlich durchführe. Der Betreiber hatte bisher 20 Räder zur Verfügung gestellt, wobei zehn in Bad Säckingen und zehn in Stein, jeweils an den Bahnhöfen, standen.

Abstellanlage für das grenzüberschreitende E-Bike-Sharing beim Bahnhof in Bad Säckingen. | Bild: Mario Wössner

„Das Schöne war, dass es grenzüberschreitend war“, bedauert Guhl das Ende des noch sehr jungen Projekts. Er kündigt aber Neues an: „Im kommenden Frühjahr werden wir mit einem anderen System starten.“ Er wies aber darauf hin, dass dies womöglich eine reine Säckinger Lösung werden könne, auch wenn er sich eine Kooperation mit der Gemeinde Stein wünschen würde.

Der grenzüberschreitende Fahrradverleih war eine Erfolgsgeschichte: Im Jahr 2021 seien von Mitte Juli bis Anfang November auf deutscher Seite 74 Buchungen für den Fahrradverleih gezählt worden, wie Udo Engel informiert. Im Jahr 2022 seien es von Mitte April bis Mitte Juni bereits 84 Buchungen gewesen.

