Bad Säckingen-Wallbach Zwölf Wallbacher halten ihren Wohnort ehrenamtlich sauber

Zwölf Wallbacher Bürger, die ehrenamtlich für das Dorf tätig sind, erhalten Ehrungen in der letzten Ortschaftsratssitzung im Jahr 2017.

Mit der Ehrung von zwölf Wallbachern, die ihre Arbeiten für das Dorf im Verborgenen leisteten, eröffnete Ortsvorsteher Fred Thelen (FW) am Freitagabend die letzte Ortschaftsratsitzung 2017. Wie Thelen anerkennend erklärte, werden die Taten von Winfried Ays, Kurt Blümlein, Annemarie Hippin, Heinz Huber, Elke Krauser, Martin Nägele, Günter Stratz, Carola, Erich und Reiner Thomann, Josef Uhl und Klaus-Konrad Umbreit trotzdem wahrgenommen. Sie leisteten sie als Abfallsammler und Brunnenpfleger.

Mit vier Anträgen zur Nutzung der Flößerhalle ist die Halle fast vollständig belegt, wodurch Geld hereinkommt, erklärte Thelen. Zu den Bauanträgen, die auf der Tagesordnung standen, zählte die Erteilung der Genehmigung zur Erstellung einer Abwasserbeseitigungsanlage in der Hauptstraße 110 sowie die Baugenehmigung zur Einrichtung eines neuen Heizöl EL Luftbrenners bei der Alunova Recycling in der Rotfluhstraße. Damit wurde den Einwendungen des Gemeinderats aus dem Schweizer Wallbach endgültig Rechnung getragen. Beiden Bauvorhaben stimmte der Ortschaftsrat einstimmig zu. Ebenso dem Antrag auf Erweiterung der Büroräume in der Lindenstraße und der Bauvoranfrage für den Anbau einer Ferienwohnung an das Wohnhaus im Schwyzerweg 7. Der Aufstockung der Garage zum Einbau einer Wohnung in der Hauptstraße 110 erteilte der Ortschaftsrat eine Absage.

Schon bei der Anfrage am 20. März 2014 zum Bau der Garage hatte der Ortschaftsrat dem damals bereits absehbaren Wunsch des Bauherren, später auf die Garage eine Wohnung zu bauen, eine Absage erteilt, da der Bau zu dicht an das nebenstehende, 200 Jahre alte Haus heranreicht und dabei dessen Fenster zugebaut würden. „Der Gipser, der die nur zehn Zentimeter entfernte Wand zum Nebenhaus vergipsen wolle, müsse sehr schlank sein“, bemerkte dazu Thelen sarkastisch.

Mit gegenseitigem Lob für die im ablaufenden Jahr gemeinsam geleistete Arbeit, die zu überwiegend einstimmigen Beschlüssen führte – vom Ortsvorsteher an die Ortschaftsräte und von Ortschaftsrat Klaus-Konrad Umbreit (CDU) an den Ortsvorsteher – endete die letzte Ortschaftsratsitzung 2017 sehr harmonisch.