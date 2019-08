von Christiane Weishaupt

Zirkusluft schnuppern konnten zwölf Jungen und Mädchen beim Workshop mit Paul Küpper vom Zirkus Papperlapapp im Rahmen des Ferienprogramms. In der Sporthalle an der Dürerstraße warteten fünf Stationen auf die Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Dort konnten sie aufs Einrad steigen, mit Diabolo oder Devil-Sticks üben, Pois schwingen oder mit Bällen jonglieren.

Kinder müssen Löwen füttern

Zum Aufwärmen schickte Zirkustrainer Paul Küpper die Gruppe zum „Löwen füttern“. Dabei rannten die Kinder in raschem Wechsel von der einen zur anderen Hallenwand. Sie waren sehr flink auf den Beinen und es dauerte eine Weile, bis den ersten Kindern die Puste ausging und als Löwen ausruhen durften. Auf Kommando wurden sie von den anderen „gefüttert“ – sehr vorsichtig, denn beim Kommando „Die Löwen sind los“ mussten sie wegrennen, um nicht gefangen zu werden.

Danach war Konzentration, Koordination und Körperbeherrschung gefragt. Paul Küpper gab an jeder Station eine kurze Einführung. Die Kinder konnten es kaum erwarten, die Zirkusutensilien in die Hände zu bekommen, wobei das Einrad eindeutig favorisiert war. Doch das Aufsteigen war bereits die erste Hürde, die es zu überwinden galt. Denn was bei Zirkusartisten so einfach aussieht, ist in Wirklichkeit sehr schwer. Auch wer schon einmal versucht hat, mit mehreren Bällen zu jonglieren, weiß das.

Es ist schon schwer, nur einen kleinen Ball in großem Bogen von der einen in die andere Hand zu werfen und dabei die Hände in Hüfthöhe zu halten. Trotz aller Schwierigkeiten ließen die Kinder nicht locker. Viele waren so konzentriert bei der Sache, dass sie die Pausenmusik zum Einstieg in die nächste Station glatt überhörten. Akrobatisch wurde es an der letzten Station. Dort bildeten die Jungen und Mädchen zum Abschluss größere und kleinere Menschenpyramiden, lachten dabei und hatten viel Spaß.