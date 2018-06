Stein/Aargau (msb) Zwei Stromausfälle hat es am Montagvormittag in der Umgebung von Stein gegeben. Vom ersten Unterbruch waren die Chemie-Firmen auf dem Sisslerfeld betroffen. Gut zwei Stunden später gab es einen Zweiten Stromausfall, der die Ortsnetze von Stein, Wallbach/CH, Mumpf und Obermumpf in Mitleidenschaft gezogen hat. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte der zuständige Energieversorger Aargauer Energiewerke (AEW). Zwischen beiden Vorfällen habe es damnach aber offenbar keine Verbindung gegeben, so Adrian Schwammberger, Leiter des Bereichs Netzinfrastruktur und Betrieb, auf Nachfrage. Die Chemie-Konzerne verfügen nämlich über eigene Stromzuleitungen und Notstromversorgungen, die vom Hauptnetz unabhängig sind: "Dass es zwei derartige Vorfälle an einem Tag gegeben hat, ist ein totaler Zufall."

Der erste Stromausfall ereignete sich am späten Vormittag. Unter anderem waren davon Novartis, Syngenta und DSM betroffen. Allerdings blieb das genaue Ausmaß des Vorfalls und der dadurch entstandenen Probleme zunächst unklar. Syngenta erklärte, dass die Energieversorgung "nur eine Sekunde unterbrochen" gewesen sei. Probleme habe es nicht gegeben. Die Ursache für den Stromausfall werde noch untersucht. Bei DSM war gestern Nachmittag niemand für eine Auskunft erreichbar. Novartis forderte eine schriftliche Auflistung der Fragen an. Diese blieb allerdings bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Wir werden über diese Angelegenheit noch berichten.

Der zweite Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit. Etwa eine Stunde lang waren hierbei die Ortschaften Stein, Wallbach/CH, Mumpf und Obermumpf vom Stromnetz abgehängt, wie Adrian Schwammberger auf Nachfrage bestätigte: „Gegen 12.15 Uhr ist der Strom ausgefallen, um 13.04 Uhr konnte die Versorgung wieder sichergestellt werden.“ Betroffen waren nicht nur etliche Privathaushalte sondern auch Unternehmen und die Gemeindeverwaltung von Stein, wie Recherchen unserer Zeitung ergaben.

„Ursache war ein Kabeldefekt zwischen zwei Transformatoren“, so Schwammnberger. Ob es sich um eine defekte Muffe oder einen Kabelbruch handle, lasse sich noch nicht sagen. Der Schaden müsse zunächst geortet werden. Dann werde das Kabel ausgegraben und gegebenenfalls ersetzt. Bis dahin konnte die Störung dadurch behoben werden, dass die betroffene Stelle überbrückt wurde.

