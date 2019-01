von sk

Eine Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern hat es am Dienstagmittag in Bad Säckingen gegeben. Ort des Geschehens war ein Parkplatz in der Güterstraße. Die Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren trafen am Bahnhof aufeinander und sind sich bekannt. Nach einem verbalen Streit kam es dann auf dem Parkplatz zu einem tätlichen Schlagabtausch. Zwei der Männer schlugen gemeinschaftlich auf den Dritten ein, so dass dieser leicht verletzt wurde und seine Bekleidung beschädigt wurde. Ein Rettungswagen und der Notarzt waren zu seiner Versorgung an die Einsatzstelle gerufen worden. Nach der Tat flüchteten die zwei anderen Beteiligten, konnten aber später von der Polizei im Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Da bei einem starker Cannabisgeruch wahrnehmbar war, wurde dieser durchsucht. In seiner Hosentasche fand sich ein fertig gedrehter Joint. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wurden die Ermittlungen aufgenommen.