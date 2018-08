von sk

Zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung kam es am Montag, 6. August, gegen 11.15 Uhr in der Basler Straße. Ein 38 Jahre alter Mann teilte der Polizei mit, dass er eben beobachten konnte, wie ein Mann im vorbeilaufen seinen Toyota Corolla mit einem Schlüssel verkratzt hat. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein weiteres Fahrzeug, ein BMW, von dem Täter zerkratzt wurde. Der Anrufer hatte Handybilder gemacht und der Täter war der Polizei bekannt. Die Beamten besuchten ihn daraufhin an seinem Wohnort, wo er seine Tat auch zugab und als Grund ein falsches Parkverhalten der Fahrzeugführer angab. Gegen den 63-Jährigen wird Strafantrag gestellt

