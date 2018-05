Schupfart/Schweiz Zum Jubiläum wird der Himmel voll: Flugplatz Schupfart feiert 50-jähriges Bestehen

Rund 20 000 Gäste werden beim Fest zum 50-jährigen Bestehen des Flugplatzes Schupfart am 30. Juni und 1. Juli erwartet. Die Organisation des Großereignisses ist für alle Beteiligten immens: Alleine für das Flugprogramm gehen zwischen 60 000 und 80 000 Franken des rund 100 000 Franken großen Budgets drauf.

Das 50-jährige Bestehen des Flugplatzes wird gefeiert. Bis zu 20 000 Gäste werden erwartet. Neben der "Patrouille Suisse" steigen rund 30 unterschiedliche Flugzeugmodelle in die Luft.

Ein halbes Jahrhundert ist es her, als der Regionalverband Fricktal des Aero-Clubs der Schweiz nach der Aufhebung des Flugplatzes Sisslerfeld nach Schupfart zog. Dies möchte der Verein nun mit der Bevölkerung gebührend feiern. Am Wochenende vom 30. Juni und 1. Juli werden am Jubiläumsfest "50 Jahre Flugplatz Schupfart" etwa 30 unterschiedliche Flugzeuge und Flugformationen zu bestaunen sein.

"Wir wollen uns mit dem Fest auch bei den Schupfartern und der ganzen Region bedanken, dass sie uns schon so lange ertragen. Denn bekanntlich sind Flugzeuge ja nicht gerade leise", sagt OK-Präsident Roger Stieger. Deswegen habe man den Eintrittspreis mit 20 Franken pro Tagesticket günstig gehalten. Ist das Wetter schön, werden bis zu 20 000 Zuschauer erwartet.

Dafür gesorgt, dass an der Jubiläumsfeier der Himmel mit Fliegern voll wird, hat OK-Mitglied Niggi Moos. "Um das Flugprogramm auf die Beine zu stellen, waren ein großes Netzwerk und Hunderte von Stunden an E-Mail-Verkehr, Telefonaten und Gesprächen nötig", erzählt er. Alleine für das Flugprogramm gehen zwischen 60 000 und 80 000 Franken des rund 100 000 Franken großen Budgets drauf.

Damit es zu keinem Verkehrschaos kommt, stellt der Verein den Besuchern auf einem benachbarten Feld 4500 Parkplätze zur Verfügung. Zudem verkehren ab dem Bahnhof Frick und ab der Bushaltestelle Wegenstetten während beider Tage Shuttle-Busse.

Termin: Jubiläumsfest, Flugplatz Schupfart: Samstag, 30. Juni, 8 bis 18 Uhr, und Sonntag, 1. Juli, 9 bis 18 Uhr.