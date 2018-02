Bad Säckingen Zum Ende des Grand Salons werden die Publikumspreise übergeben

Knapp 2000 Menschen besuchten die jüngste Ausgabe des Grand Salons in der Villa Berberich. Die Ausstellung endet mit der Vergabe der Publikumspreise.

Es war eine Ausstellung mit einer beeindruckenden malerischen Sprache, die der Grand Salon in der Villa Berberich jüngst zeigte. Am Sonntag ging die Schau mit der Vergabe der Publikumspreise zu Ende. Der Preis wurde mit drei Platzierungen für die gesamte Ausstellung sowie in jedem Genre verliehen. Rund 1100 Stimmen wurden von den knapp 2000 Besuchern abgegeben. Die intensive Auseinandersetzung mit den Kunstwerken war besonders in den Augen der Kuratorin Elena Romanzin eine Freude. „Die Leute waren lange da, sie haben über die Kunstwerke debattiert und sich Zeit genommen“, erinnert sich Romanzin.

Einer der großen Gewinner der Ausstellung war Rainer Schoch, der mit „Generation, Jung und Alt“ nicht nur die Fachjury begeisterte, sondern auch mit dem ersten Publikumspreis sowie dem Preis für das Genre Malerei von den Besuchern gewürdigt wurde. Das Bild, das eine junge und eine alte Dame zeigt, erweckt Neugier und stellt die Frage nach Identifikation. Der zweite Publikumspreis und der Preis in der Kategorie Landschaften ging an Michael Krähmer, der mit „Abendstille I“ ein Werk zwischen realer und virtueller Landschaft geschaffen hat.

Der dritte Publikumspreis ging an zwei Künstlerinnen, die ihr Schaffen wiederum in ganz unterschiedlichen Genres präsentierten: Silvia Michel gewann mit ihrem Landschaftsbild „luzdelsur“ und Christel Andrea Steier mit ihrer Skulptur „H-ei-mat“, die ebenfalls mit dem Preis für die Kategorie Skulptur ausgezeichnet wurde. Während Michel „eine Hommage an die Natur“, wie Romanzin lobte, kreiert hat, lebt „H-ei-mat“ von seiner simplen Genialität. Die Skulptur, bestehend aus gelben und schwarzen Holzstiften, entwickelt ihre ganz eigene Dynamik und Tiefe.

Das vom Publikum am besten bewertete Stillleben ist „Acidite“ von Patrick Gall, der Gegenstände zu großen Protagonisten seiner Kunst werden lässt. In der Kategorie Porträt ging der Preis an Elisa Bertolini, deren Bild „Homeless not heartless“ bildliches Feingefühl ebenso zeigt, wie die Schicksalsgeschichte des Obdachlosen Andy. Im Bereich Symbolismus gewann Stefano Gentiles „Resilience“, das die Anpassungsfähigkeit unserer Natur zum Thema macht. „Karneval in Venedig“ von Angerer dem Älteren, das zeitgenössische und historische Architektur auf einer experimentellen Ebene zusammenbringt, wurde in der Kategorie Surrealismus ausgezeichnet. Im Genre Abstrakt ging der Preis an Ellen Mosbachers „See me, feel me, touch me!“, das durch die spezielle Oberfläche einen hypnotisierenden Effekt erzeugt.