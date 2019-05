von sk

Die Kantonspolizei Aargau setzte ihr Lasermessgerät am Samstagmittag, 11. Mai, im Hardwald zwischen Eiken und Kaisten ein. Auf dieser Hauptstraße gilt die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Während der mehrstündigen Geschwindigkeitskontrolle erfasste die Polizei drei Autofahrer mit Geschwindigkeiten von 125, 127 und 137 km/h. Alle wurden sofort gestoppt und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Da zwei der Schnellfahrer keinen festen Wohnsitz in der Schweiz haben, erkannte ihnen die Polizei den heimatlichen Führerschein ab. Dies kommt einem Fahrverbot für die Schweiz gleich. Dem dritten, der in der Schweiz lebt, nahm die Polizei den Führerausweis vorläufig ab. Außerdem erwartet die Fahrer ein hohes Bußgeld. Bei einer Überschreitung von mehr als 25 Stundenkilometern kann den Autofahrern sogar eine Freiheitsstrafe drohen.