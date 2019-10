von sk

Zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten wurden am Donnerstag im Gewerbegebiet Am Buchrain entdeckt. Während aus einem das Geld gestohlen wurde, scheiterte bei dem anderen der Aufbruch. Laut ersten Zeugenbefragungen sei zumindest ein Automat seit Montag beschädigt. So liegt es nahe, dass die Tatzeit am vergangenen Wochenende gewesen sein dürfte.