Zu einem Einbruchsversuch kam es vermutlich am Sonntag, 18. August, gegen 10 Uhr in ein Wohnhaus in der Waldshuter Straße, wie die Polizei mitteilt. Eine Bewohnerin des Hauses bemerkte, dass ein Mann über die Balkonbrüstung stieg. Der Mann erkannte die Bewohnerin und sprang wieder, etwa vier Meter tief, zurück in den Garten und flüchtete.

Der Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank sein. Laut Pressememeldung der Polizei hat er schwarze, kurze Haare mit einem auffallenden Seitenscheitel. Am Sonntag trug er eine blaue Jeans und ein blau-graues Oberteil sowie graue Arbeitshandschuhe. Die „EG-Einbruch“ der Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden unter 07741/83160.