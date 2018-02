Bad Säckingen Zeugen gesucht: Unbekannter bricht in parkendes Auto in der Austraße ein

Zeugen gesucht: Unbekannter bricht in parkendes Auto in der Austraße ein

Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Täter, der am Montag zwischen 19.30 und 21 Uhr einen in der Austraße geparkten Wagen mit Schweizer Zulassung aufgebrochen und zwei Taschen gestohlen hat.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, schlug der Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür ein. In den beiden Taschen, einer violetten Segeltasche und einer blauen Handtasche, war neben persönlichen Gegenständen der Eigentümer auch ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. Hinweise an die Polizei unter (07761) 934 0.