Bad Säckingen Yogakurs in Bad Säckingen: Warum gehen hauptsächlich Frauen zum Yoga?

Yogakurs in Bad Säckingen: Warum gehen hauptsächlich Frauen zum Yoga?

Yogakurs mit dem indischen Yogi Sandeep Singh im Kursaal Bad Säckingen. Das Angebot wurde fast ausschließlich von Frauen wahrgenommen.

Zum zweiten Mal war der aus Nordindien kommende Yogalehrer Sandeep Singh am vergangenen Wochenende in Bad Säckingen. 17 Teilnehmer hatten sich zu dem dreitägigen Yoga-Event im Kursaal angemeldet. Sie kamen aus der ganzen Region, von Efringen-Kirchen bis Hohentengen, von Wehr bis Herrischried, und auch aus der benachbarten Schweiz. Neulinge waren ebenso darunter wie „alte Hasen“, und auch die Altersspanne war weit gesteckt.

Yoga wie ein altes Rezept von Oma

„No drama, just yoga“, überschreibt Sandeep Singh das, was er lehrt, und er vergleicht seine Art des Yogas mit einem alten, von der Oma überlieferten Kochrezept, ganz typisch traditionell und hausgemacht. Sein Ziel ist es, den Menschen ein einfaches Konzept an die Hand zu geben, ihnen die Leichtigkeit des Yoga zu vermitteln. Er zeigt Methoden auf, um den eigenen Körper zu mobilisieren, zu flexibilisieren und zu kräftigen.

Warum Frauen zum Yoga gehen?

Dass sein Angebot beinahe ausschließlich von Frauen angenommen wird, hält er für ein Ergebnis der unterschiedlichen Konditionierung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft, die ursprünglich weder mit Yoga noch mit seiner Person etwas zu tun hat. „Wichtig ist allein, wie ich bei den Teilnehmern ankomme“, meint er bestimmt, und ergänzt, „jeder hat einen Nacken, einen Rücken, hat Muskeln, denen die Übungen, die ich zeige, guttun“. Wer mag, kann ihm schriftlich eine Rückmeldung geben, und eine junge Teilnehmerin aus Efringen-Kirchen erklärt, sie findet die Stunden mit Sandeep Singh hoch interessant, aber auch anstrengend. Sie kam als Neuling in Sachen Yoga mit ihrer Mutter nach Bad Säckingen, die im vergangenen Jahr schon an dem Event teilgenommen hatte, und kann sich durchaus vorstellen, sich zukünftig eingehender mit dieser Materie zu beschäftigen.

Achtung bei körperlichen Einschränkungen

In rascher Folge werden Dehn- und Beweglichkeitsübungen aneinandergereiht, immer wieder unterbrochen von Lockerungsphasen und stets mit dem Hinweis, auf die Atmung zu achten. Sandeep Singh beginnt bei der Dehnung der Füße, lässt die Beweglichkeit der Beine im Schmetterlingssitz folgen, sorgt für Entspannung der Nackenmuskulatur durch Armkreisen und bezieht schließlich den gesamten Oberkörper in die Übungen mit ein. Dann kehrt er zurück zu den Beinen und deren Beziehung zum Rücken. Und er gibt auch gezielt Hinweise, bei welchen Einschränkungen etwa im Bereich der Knie oder der Bandscheiben welche Übungen gut oder aber eher nicht zu empfehlen sind.

Wer richtig Yoga macht, muss schwitzen

Singh möchte die drei Tage nicht als Kurs verstanden wissen, sondern als Anregung zum Weitermachen. Entsprechend zücken einige Teilnehmerinnen immer wieder Stift und Papier und schreiben mit. Und der Yoga-Lehrer selbst macht immer wieder auf unangebrachte Vereinfachungen seiner Übungen aufmerksam, damit seine Schützlinge beim Weiterarbeiten keinem Selbstbetrug aufsitzen. „Wenn Sie alles richtig machen, werden Sie viel schwitzen – aber wer schwitzt, lebt noch.“