von Jennifer Moog

Alle benötigen es: Wasser. Es kommt frisch aufbereitet aus dem Wasserhahn und wird für allerlei Zwecke verwendet. Doch damit frisches Wasser aus dem Hahn kommt, zahlt der Bürger Gebühren. Nicht nur das, auch für Abwasser müssen Gebühren gezahlt werden. Schließlich muss es gereinigt werden, bevor es wieder in den Kreislauf, sprich den Rhein geleitet wird. Wir zeigen, was beides kostet, wo es teurer wird. Zum Beispiel Bad Säckingen: Hier steigen Gebühren für Wasser und Abwasser etwas an, auf eine vierköpfige Familie im Eigenheim kommen Mehrkosten von knapp 60 Euro zu.

Hier ändert sich die Abwassergebühr

Die Abwassergebühr errechnet sich nach zwei Faktoren: Dem verbrauchten Wasser (Schmutzwasserg ebühr) und der versiegelten Fläche eines Grundstückes (Niederschlagswassergebühr). Mehrere Gemeinden in der Region haben zum neuen Jahr bei beiden Faktoren an der Gebührenschraube gedreht.

Bad Säckingen erhöht im neuen Jahr die Schmutzwassergebühr von 1,29 Euro auf 1,52 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von knapp 18 Prozent. Die Niederschlagswassergebühr soll von 25 Cent auf 35 Cent steigen.

In Wehr steigt im Jahr 2020 die Schmutzwassergebühr von 1,75 Euro pro Kubikmeter auf 1,93 Euro. Gleichzeitig sinkt die Niederschlagswassergebühr von 39 Cent auf 31 Cent pro Quadratmeter.

Die Gemeinde Murg wird die Schmutzwassergebühren in 2020 von 2,18 auf 2,26 Euro pro Kubikmeter erhöhen. Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert bei 40 Cent pro Quadratmeter.

Laufenburg: Über eine Senkung der Gebühren dürfen sich die Bürger in Laufenburg freuen. Hier sinkt die Schmutzwassergebühr von 1,79 Euro auf 1,77 Euro, die Niederschlagswassergebühr von 35 Cent pro Quadratmeter versiegelte Fläche sinkt auf 32 Cent.

Die Abwassergebühren im Vergleich

Die durchschnittliche Abwassergebühr im Land Baden-Württemberg beträgt 2019 für Schmutzwasser 1,94 Euro pro Kubikmeter. Die durchschnittliche Niederschlagswassergebühr beträgt im Schnitt pro Quadratmeter abflussrelevante Fläche 47 Cent.

Spitzenreiter bei der Schmutzwassergebühr ist Rickenbach mit 2,93 Euro pro Kubikmeter. Rickenbach liegt damit knapp einen Euro über dem landesweiten Schnitt. Auf dem zweiten Platz liegt Murg mit 2,26 Euro. Waldshut-Tiengen liegt mit 2,25 Euro auf dem dritten Platz. Knapp unter dem landesweiten Schnitt liegen Wehr mit einer Schmutzwassergebühr von 1,93 Euro, Bad Säckingen mit 1,52 Euro, Lörrach mit 1,39 Euro und Rheinfelden mit einer Schmutzwassergebühr von 1,30 Euro.

Anders sieht das Ranking bei der Niederschlagswassergebühr aus: Hier führt die Liste Lörrach mit einer Gebühr von 76 Cent pro Quadratmeter abflussrelevante Fläche an. Unter dem landesweiten Schnitt liegen alle anderen Gemeinden und Städte. Den zweiten Platz teilen sich Murg und Waldshut-Tiengen mit einer Gebühr von 40 Cent pro Quadratmeter. In Bad Säckingen wurde die Gebühr auf 35 Cent pro Quadratmeter erhöht. In Laufenburg beläuft sich die Gebühr nach einer Senkung wie in Rickenbach auf 32 Cent und in Wehr auf 31 Cent.

Obwohl es keine kumulierte Abwassergebühr gibt, da sich die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr unterschiedlich berechnen, haben wir für einen einfachen Überblick beide Werte einmal zusammengerechnet. Daraus ergibt sich folgende Rangfolge: Auf Platz eins der teuersten Gemeinden steht Rickenbach mit einer kumulierten Abwassergebühr von 3,25 Euro. In Murg zahlen Bürger 2,66 Euro und in Waldshut-Tiengen zahlen Bürger zusammengerechnet 2,65 Euro. Unter dem landesweiten Schnitt von zusammengerechnet 2,41 Euro liegen Wehr mit einer Gebühr von 2,24 Euro, Lörrach mit 2,15 Euro, Laufenburg mit 2,09 Euro und Rheinfelden mit 1,60 Euro. In Bad Säckingen muss zusammengerechnet am wenigsten bezahlt werden, nämlich 1,87 Euro.