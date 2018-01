Oberhof Wise-Dietkron-Band reißt Publikum im Café Verkehrt in Oberhof mit

Die Wise-Dietkron-Band trifft den Geschmack der Besucher im Café Verkehrt. Die fünf Vollblutmusiker reißen das Publikum mit.

Nachdem die Wise-Dietkron-Band im vergangenen Jahr die Herbstveranstaltungen eröffnet haben, spielte sie dieses Mal zum Auftakt des Frühjahrsprogramms der Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) im gut besuchten Café Verkehrt. Mark Wise begann mit einem instrumentalen Stück, bevor er das erste Lied in Country Rock zum Besten gab. Mit seiner rauchigen Stimme begeisterte er die Zuhörer von Beginn an. Dann kam auch Sängerin Rebekka Dold auf die Bühne und sang zusammen mit Wise gefühlvoll und voller Intensität. Der Spaß an der Musik war ihnen deutlich anzusehen und nicht nur ihnen beiden, sondern auch Christian Dietkron an der Gitarre, Gioacchino Ragusa am Schlagzeug und Apri Ketterl am Bass.

Das Publikum war begeistert. Es applaudierte und johlte laut nach jedem Lied. Gespielt wurden Lieder aus ihrer aktuellen CD „Home“ aber auch neue und umarrangierte Songs. Ebenso das Lied „The sky is fallin“, welches Wises Freund Richard Dobson geschrieben hat. „Er ist leider kurz vor Weihnachten verstorben. Ich vermisse ihn sehr“, sagte Wise mit trauriger Stimmer. Mit Country und Blues Songs, stimmungsvollen Balladen, beeindruckenden Solo-Beiträgen und akustischen sowie elektronischen Gitarrensound zeigten die Vollblut-Musiker ihr Können. Es war klar, dass einige der Gäste bereits beim letzten Konzert schon mit dabei waren und die Stimmung im Café nicht hätte besser sein können.

2014 begann die Zusammenarbeit der Musiker Mark Wise und Christian Dietkron als Akustik-Gitarren-Duo, das sich noch im selben Jahr zu einem Quartett weiterformierte. Nach erfolgreichen Konzerten ging es recht schnell und aus dem Quartett wurde ein Quintett. Mark Wise wuchs in Los Angeles auf und lebt nun seit über 20 Jahren, wie Christian Dietkron, in Schopfheim. Die Musiker haben sich nach einer langen Reise gefunden und mit Sängerin Rebekka Dold die perfekte Stimme und in Gioacchino Ragusa den passenden Schlagzeuger gefunden. Zusammen mit ihrem Bassisten Ginger Gee (Michael Gottstein) haben sie die CD „Home“ produziert. Leider ist Gee kurz vor der Veröffentlichung im August 2016 verstorben und seither spielt Apri Ketterl als neuer Bassist in der „Wise-Dietkron-Band“.

Infos im Internet: www.wise-dietkron-music.de