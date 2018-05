Bad Säckingen Wirtschaften in Bad Säckingen dürfen WM-Spiele ohne Auflagen zeigen

Wirtschaften in Bad Säckingen dürfen WM-Spiele ohne Auflagen zeigen

Die Wirte in Bad Säckingen begrüßen eine Entscheidung der Stadtverwaltung: Die Spiele der kommenden Fußball-WM dürfen live gezeigt werden. Und das Beste: Dieses Jahr ohne besondere Genehmigung! Einige Regeln gilt es aber dennoch einzuhalten. Ein kleiner Überblick, wo ab dem 14. Juni in der Trompeterstadt gejubelt werden darf.

Die hiesigen Gastwirte haben in diesem Jahr noch einen Grund mehr, sich auf die kommende Fußball-WM ab 14. Juni zu freuen: Die Stadtverwaltung Bad Säckingen hat beschlossen, die öffentliche Übertragung von WM-Fußballspielen (Public Viewing) in den genehmigten Gartenwirtschaften in der Stadt formlos zu dulden.

Nur ein TV-Gerät pro Gartenwirtschaft erlaubt

Die Duldung beschränkt sich laut Ordnungsamt auf einen TV-Bildschirm pro Gartenwirtschaft ohne zusätzliche Verstärker/Lautsprecher und gilt während der WM auch für Übertragungen, die über 22 Uhr hinausgehen. Bei der EM vor zwei Jahren sah das noch ganz anders aus. Damals ärgerten sich zahlreiche Gastwirte darüber, dass sie für die vom Ordnungsamt ins Haus geflatterten Ausnahmegenehmigungen zur Übertragung diverser Spiele ordentlich blechen mussten. Im Schnitt waren zwischen rund 115 bis 240 Euro fällig. Oft mussten die Wirte noch einen TV kaufen oder ausleihen, hinzu kamen die Kosten für die Gema. Spielte das Wetter nicht mit, war der Gewinn futsch. Über die diesjährige Regelung sind die Bad Säckinger Wirte daher hocherfreut. Die meisten Wirte werden trotz des Public Viewing von Elmar Huber im Schlosspark selbst einen Fernseher für ihre Gäste aufstellen.

Sie hat das Fußballfieber bereits gepackt: Julia und Claudio Pappalardo von der Trattoria "La Pecora Nera": Wimpel und Fähnchen sind gerichtet und sie wollen die Spiele zeigen, die während ihrer Öffnungszeiten stattfinden. Bei den Spielen mit deutscher Beteiligung wollen sie versuchen, ihre Öffnungszeiten anzupassen.

Osman Duygu, Inhaber des "Oscar's", will vor allem "alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen, aber auch sonstige spannenden Spiele, ab dem Halb- und Viertelfinale alle spannenden Spiele." Hätte er dafür jedoch eine gebührenpflichtige Genehmigung gebraucht, würde Osman Duygu während der WM keinen Fernseher aufstellen.

44 spendierte Kölsch bei einem Endspiel "Deutschland gegen Schweiz"

Ein ganz angefressener Fußball-Fan ist Hamid Duygu, Inhaber der "Alten Zunft". Seit nunmehr 22 Jahren, seit 1996, hängt der Fernseher bei jeder EM oder WM in der Türöffnung seines Lokals, sodass seine Gäste sowohl von draußen wie auch von innen Fußball schauen können. Die Spiele Deutschland, Schweiz und Spanien interessieren ihn am meisten. "Wenn die Deutschen gemeinsam mit den Schweizern ins Finale kommen, spendiere ich 44 Gläser Köllsch Bier", verspricht er.

Auch Nino Sadiko ist Fußballfan. Er und seine Frau Shpresa sind Inhaber des "Fridolin". Besonders die Spiele Deutschland, Schweiz, Spanien und natürlich Kroatien (ihre Heimat) sollen gezeigt werden. Die kommende WM sei "ein Erlebnis nicht nur für die Gäste, sondern auch für uns." Niko Sadiko hätte den Fernseher auch aufgestellt, wenn er dafür hätte Gebühren zahlen müssen: "Dieses Erlebnis haben wir nur alle vier Jahre, es ist das Geld wert." Dass sie und ihre Gäste nun sogar durch die Entscheidung des Ordnungsamtes alle Spiele kostenlos zeigen können, freut sie sehr.

Auch in der Rheinbrückstraße bei Angelo De Rosa vom "Bistro Rhybrugg" darf gejubelt werden: "Da ich selbst Fußballfan bin, werden wir alle Spiele übertragen. Es gibt sicher Spiele, die nicht unbedingt jeden interessieren, aber ich habe viele Gäste, die trotzdem schauen werden, wenn der Fernseher an ist."

Denise Born, Inhaberin des "Kaffeeladen", hätte sogar trotz des Ruhetages für das WM-Eröffnungsspiel den Kaffeeladen geöffnet. Doch gleichzeitig findet der Slowup statt und daher muss vor dem Kaffeeladen alles Mobiliar weg. "Doch alle anderen Spiele werden wir übertragen", sagt sie.

Statt Blick zum Münster heißt es bei Milan Trivic, Inhaber des "Marco Polo" im Adler, Blick auf den TV. "Wenn schönes Wetter ist, werden wir alle Spiele übertragen. Wir haben bei jeder EM oder WM einen Fernseher für die Übertragung im Fenster hängen." Auch die benachbarte "Krone" mache mit, so Konstantinos Margaritis. Abwechselnd kann auch dort WM geschaut werden.