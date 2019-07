Bad Säckingen Jetzt sind Ideen der Bürger gefragt: Bad Säckingen erarbeitet Leitbildkonzept

Wie soll Bad Säckingen im Jahr 2035 aussehen? Gemeinsam mit Bürgern will die Stadtverwaltung Ideen erarbeiten, die in einem Leitbildkonzept Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. Dazu sind alle Interessierten am Samstag, 27. Juli, 9 Uhr, in den Kursaal eingeladen, um Impulse für das Bad Säckingen der Zukunft einzubringen.