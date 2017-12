Bad Säckingen Winterdienst in Bad Säckingen: Oft kein leichtes Unterfangen

Der Winterdienst in Bad Säckingen ist oft kein leichtes Unterfangen. Jürgen Huber, Leiter des Tiefbauamtes, weist darauf hin, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge oft am Straßenrand abstellen und so die Räumfahrzeuge im Einsatz behindern.

Im Moment kommt und geht sie, die weiße Pracht. Was aber bleibt, ist die Pflicht sowohl der Bürger, als auch der Stadt, Gehwege und vor allem die Straßen vom Schnee zu räumen. Ein nicht immer leichtes Unterfangen, denn immer häufiger kommt es vor, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge statt auf den Stellplatz oder in die Garage, einfach am Straßenrand abstellen. Und das schafft für die Räumfahrzeuge das Problem, dass sie nicht mehr durchkommen. „Die Räumfahrzeuge bleiben stecken und der Winterdienst kann nicht durchgeführt werden“, erklärt Jürgen Huber, Leiter des Tiefbauamtes und verantwortlich für die Koordinierung der Räumdienste in der Kernstadt und den Ortsteilen. In den betroffenen Straßen bleibt deshalb der Schnee liegen und es kann auch nicht gestreut werden. „Darum ist es wichtig, dass die Fahrzeuge in den Wintermonaten möglichst auf den privaten Grundstücken und nicht auf der Straße abgestellt werden“, so Huber weiter.

Dass sich diese Unterfangen oft als schwierig erweist, ist dem Leiter des Tiefbauamtes durchaus bewusst. „In Mehrfamilienhäusern müssen inzwischen nur noch ein Stellplatz pro Wohnung ausgewiesen werden, aber in den Familien gibt es oft mehr als nur ein Auto“, weiß Huber. Aber auch die Grundstücke für Einfamilienhäuser werden immer kleiner und es bleibt kaum Platz, alle Autos dort unterzubringen. „Trotzdem lassen aber auch viele Leute ihre Autos einfach aus Bequemlichkeit am Straßenrand stehen“, ist es Jürgen Huber ebenfalls bekannt.

Doch mehr als die Bevölkerung zu bitten Rücksicht zu nehmen und die Autos nicht an der Straße abzustellen, ist nicht möglich. Allerdings müssen die Autobesitzer im Falle eines Unfalls, weil die Straße nicht geräumt worden ist, damit rechnen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. „Vielen Leuten ist nicht bewusst, dass sie so eine Gefahr schaffen“, erklärt der Leiter des Tiefbauamtes.

In den Wintermonaten muss Jürgen Huber den Wetterbericht genau verfolgen und wenn es schneit, den Bereitschaftsdienst des Bad Säckinger Bauhofes informieren. Insgesamt acht Fahrzeuge sind in der Kernstadt und in den Ortsteilen unterwegs. Gleichzeitig sind die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei dafür verantwortlich die stadteigenen Gehwege vom Schnee zu befreien. Die Gehwege die an ein Privatgrundstück grenzen, müssen von den Anwohnern gereinigt werden. „Auch die Bevölkerung hat eine Räumpflicht“, macht Huber darauf aufmerksam. Und zwar muss der Teil des Gehwegs geräumt werden, der an das jeweilige Grundstück grenzt. „Viele Leute werfen den Schnee einfach zurück auf die Straße und das ist ebenfalls nicht ungefährlich“, so Huber weiter. „Richtig ist es, den Schnee einfach direkt am Straßenrand anzuhäufen“.