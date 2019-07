von sk

Auf der Eikerstrasse zwischen Schupfart und Eiken verlor ein Autofahrer in der Nacht zum Samstagdie Kontrolle über seinen Wagen. Dieser rutschte inen steilen Abhang hinunter. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 26. Juli, kurz nach 23.30 Uhr auf der Eikerstrasse in Schupfart. In seinem Citroen fuhr der 58-jährige Schweizer von Schupfart kommend abwärts in Richtung Eiken. Wie er später der Kantonspolizei Aargau erklärte, habe unvermittelt ein Fuchs die Straße überquert. Beim anschließenden Ausweichmanöver sei sein Auto ins Schleudern geraten. Schlussendlich sei das Auto den steilen Abgang hinunter gerutscht wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen habe. Der Lenker verletzte sich dabei leicht, konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und wurde durch Anwohner, die er selbst aufsuchte, ins Spital überführt.