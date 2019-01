von Nina Witwicki

Der Klimawandel und seine Folgen stehen im Fokus des Kurses „Klimafit“ an der Volkshochschule Bad Säckingen und Wehr (VHS). Innerhalb von sechs Kurstagen werden die Teilnehmer beispielsweise lernen, was der Treibhauseffekt ist, was für globale und lokale Folgen der Klimawandel hat und was jeder Einzelne persönlich dagegen tun kann. Der erste Kurstag ist am Mittwoch, 20. Februar um 18 Uhr in Bad Säckingen.

Bürgermeister wirbt um Teilnahme

„Die Problematik Klimawandel betrifft uns alle“, erklärt Bürgermeister Alexander Guhl. Und fügt hinzu, dass er daher hoffe, dass sich viele Bürger für den Kurs begeistern. Ursprünglich entwickelt wurde das Kursprogramm gemeinsam von dem Förderverein Energie- und Solaragentur Regio Freiburg (Fesa), dem Institut für Fortbildung und Projektmanagement (IFPRO), dem WWF und der Helmholtz-Klimainitiative REKLIM. Der erste Klimafit-Kurs fand 2017 in Emmendingen statt und soll in Zukunft in ganz Deutschland angeboten werden. An der VHS in Bad Säckingen findet der Fortbildungskurs bereits zum zweiten Mal statt. Innerhalb des Kurses werden die Grundlagen des Klimawandels vermittelt, doch auch Wissenschaftler kommen zu Wort und beantworten Fragen.

Klimawandel in der Region

Zudem werden die kommunalen Vertreter für Klima- und Umweltbelange: Ralf Däubler (Bad Säckingen), Georg Freidel (Wehr) und Maximilian Rüttinger (Murg) an dem Kurs teilnehmen und davon berichten, wie sich der Klimawandel in der Region bemerkbar macht. Beispielsweise wie sich die extreme Hitze des Sommers auf den Wald auswirkt. Eine Besonderheit des sechstägigen Kurses: Es wird vier Termine in der VHS in Bad Säckingen geben und zwei Online-Termine, bei denen sich die Teilnehmer online bei einer Plattform einwählen und mit Wissenschaftlern sprechen können. „Wir zeigen den Teilnehmern aber nicht nur Probleme, sondern auch Lösungen auf. Man muss beispielsweise nicht von heute auf morgen Vegetarier werden oder sein Auto verkaufen. Sondern vielleicht einfach mal bei kurzen Wegen das Fahrrad nutzen anstatt des Autos“, sagt Frank Philipps von Fesa und Leiter des Klimafitkurses. „Wenn man ressourcenschonender lebt, dann spart man effektiv auch sehr viel Geld“, wirft Maximilian Rüttinger ein. Wenn man den Wasserkocher nicht ganz bis zum Ende durchlaufen lasse, um Wasser zu erhitzen, spare man mehr als gedacht.