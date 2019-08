von Hans-Martin Vögtle

Für mich ist wahre Entspannung,wenn ich Zeit zum Lesen finde und mit einer Reisetasche voll mit Büchern in unser Feriendomizil nach Dänemark entschwinden kann. Ich packe aber keine neuen Bücher ein, sondern bediene mich aus dem Fundus eines Geheimtipps. Dieser Geheimtipp mit einem höchst erstaunlichen Sortiment von bester zeitgenössischer und klassischer Literatur befindet sich in einer Garage, direkt an der B 34 in Obersäckingen neben der Bäckerei Pfeiffer.

Seit vielen Jahren bietet dort Frau Ebner einen wunderbaren Ort, um nach Büchern zu stöbern und kostengünstig mitzunehmen. Kostengünstig bedeutet, dass man die eigene Hausbibliothek um einen großen Stapel Bücher für so um die zehn Euro erweitern kann. Frau Ebner sammelt nämlich Bücher, die von Bekannten und vielen anderen Leseratten gespendet werden und verkauft sie für einen fast symbolischen Preis. Der Clou: Den Erlös gibt Frau Ebner eins zu eins an eine Wohltätigkeitsorganisation weiter, da kommt aufs Jahr gesehen ein stattlicher Betrag zusammen, das ist höchst bemerkens- und lobenswert. Frau Ebner gibt sich sehr viele Mühe, ihre Bücher nach Rubriken geordnet zu sortieren und anzubieten, da findet garantiert jeder etwas für die Ferienzeit zum Lesen, das tut sie in aller Bescheidenheit und großem Engagement.

Obwohl Frau Ebner dieses karitative und ehrenamtliche Engagement nicht gerne an die große Glocke hängt und auch nicht gelobt werden möchte, tue ich dieses hiermit ausdrücklich. Gute Idee, gut umgesetzt, die Leseratten freuen sich und der wohltätige Effekt spricht für sich. Was absolut gut und bewundernswert ist, darf auch gesagt werden. Im Umkehrschluss kann auch jeder gerne Frau Ebner die eigenen Bücher überlassen, damit schließt sich dann der Kreis perfekt zum Wohle aller.