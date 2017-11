Bad Säckingen Wie geht es nach dem Aus für das Säckinger Spital weiter? Acht Fragen und Antworten

Der politische Beschluss ist gefallen: Das Säckinger Spital wird zum Ende des Jahres seine Pforten für immer schließen. Doch wie geht es jetzt weiter, Stichpunkt Gesundheitscampus? In einem ersten Pressegespräch nach dem Kreistagsbeschluss haben Säckinger Kreisräte und Bürgermeister Guhl Details erläutert.

Noch sitzt der Schock bei den Bad Säckinger Kreisräten tief. Das Spital wird zum 31. Dezember definitiv geschlossen, dafür soll ein Gesundheitscampus entstehen. Für Trauer oder Wut ist deshalb keine Zeit. In der nächsten Kreistagssitzung am 13. Dezember sollen wegweisende Konzepte und Entscheidungen für den Standort Bad Säckingen auf den Tisch kommen. In einem Pressegespräch mit Bürgermeister Alexander Guhl und den Bad Säckinger Kreisräten wurden erste Details erläutert. Allerdings bleiben auch noch viele Fragen offen.