Bad Säckingen Wie die Wehrer Schulentwicklung die Bad Säckinger Realschule belastet

Gemeinderat Bad Säckingen wird sich kommenden Montag mit den Auswirkungen der Wehrer Schulentwicklung auf Bad Säckingen beschäftigen. Wehr will zurück zur Realschule, weil die Gemeinschaftsschule nicht angenommen wird.

Die Entwicklung der Wehrer Schullandschaft beschäftigt jetzt auch Bad Säckingen. Wehr will bekanntlich ihre Gemeinschaftsschule wieder in eine Realschule zurückverwandeln. Die Stadt Bad Säckingen begrüßt das. Kein Wunder: Denn die geringe Akzeptanz der Wehrer Gemeinschaftsschule stellte gerade die Bad Säckinger Werner-Kirchhofer-Realschule in den letzten Jahren vor erhebliche Probleme. Durch die Abwanderung von Wehrer Kindern nach Bad Säckingen haben in der Werner-Kirchhofer-Realschule die Schülerzahlen erheblich zugenommen, es sind Engpässe entstanden. Wehr hat nun bei den Schulbehörden einen entsprechenden Antrag gestellt, wieder zur Realschule zurückzukehren. Als Nachbarstadt wird hierzu auch Bad Säckingen gehört. Der Bad Säckinger Gemeinderat wird sich in der Sitzung am kommenden Montag, 11. Juni, mit dem Thema beschäftigen. Es ist anzunehmen, dass auch das Gremium den Schritt befürwortet.

Bad Säckingen ist in den vergangenen Jahren erheblich von der negativen Schulentwicklung in Wehr betroffen. Denn immer mehr Schüler wanderten nach der vierten Klasse ab in die Realschule Bad Säckingen. Zum Schuljahr 2014/15 machte die Stadt Wehr aus ihrer Realschule eine Gemeinschaftsschule. Die Hoffnung des Wehrer Bürgermeisters Michael Thater war damals, dass sich die Schülerzahlen derart gut entwickeln, dass in einem weiteren Schritt eine zweite Sekundarstufe bis zum Abitur eingeführt werden kann. Doch es kam anders. Die Akzeptanz der neuen Schulform in Wehr wurde zusehends schlechter. Zunächst war sie dreizügig, ab Schuljahr 2016/17 nur noch zweizügig – und das teils ganz knapp. Gleichzeitig stiegen die Schülerzahlen an der Bad Säckinger Werner-Kirchhofer-Realschule, die bis dahin dreizügig war und seither vierzügig. Die Anmeldezahlen stiegen auch dieses Frühjahr weiter an, sodass in der Werner-Kirchhofer-Realschule im kommenden Schuljahr sogar eine weitere Eingangsklasse gebildet werden muss, sodass es ab September fünf fünfte Klassen geben wird. Für die Bad Säckinger Schule bedeutet das, dass neue Unterrichtsräume benötigt werden.

Die Bad Säckinger Stadtverwaltung empfiehlt dem Gemeinderat der Rückführung der Wehrer Gemeinschaftsschule in eine Realschule zuzustimmen, auch wenn dies erst einen verzögerten entlastenden Effekt haben wird. Denn die Realschule soll zum Schuljahr 2019/20 eingeführt werden.