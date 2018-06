Bad Säckingen Wie Jugendliche der Langeweile des Erwachsenwerdens entfliehen, zeigt das Junge Theater der Festspielgemeinde Bad Säckingen im Stück "Monster"

„Wer bin ich, wenn ich morgens aufstehe?“ Mit diesem Satz beginnt das Stück „Monster“ von Christian Ulmcke, das das Junge Theater der Festspielgemeinde Bad Säckingen unter der Regie von Corina Gerspach und Stefan Meier im Juni auf die Bühne bringt. Derzeit laufen die Proben des Ensembles, das aus neun jungen Schauspielern zwischen 13 und 16 Jahren besteht.

Die Aufführungen

Das Stück „Monster“ wird am 15., 16. und 17. Juni auf der Bühne der Festspielgemeinde in der Hildastraße 2 aufgeführt. Am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr, am Sonntag bereits um 14 Uhr – auch weil ab 17 Uhr das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko bei der Fußball-WM stattfindet. Kartenreservierungen sind über das Kinder- und Jugendhaus Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/36 10 oder per E-Mail (mail@altesgefaengnis.de) möglich.