von Maria Schlageter

In Harpolingen leben zwar nur etwa 700 der rund 17.000 Bürger von Bad Säckingen, aktiv und vor allem engagiert ist der Ortsteil dennoch. Vielleicht sogar engagierter, als manch anderer Ortsteil der Trompeterstadt – zumindest entstand dieser Eindruck bei einer Wahlveranstaltung am vergangenen Samstagnachmittag im Harpolinger Gemeindesaal.

Denn es will schon etwas heißen, wenn es das kleine Harpolingen schafft, immerhin 18 Gemeinderatskandidaten aus den verschiedensten Lagern für eine Veranstaltung zusammenzubringen, um über politische Lösungen für die Belange des Ortsteils zu diskutieren.

Das Harpolingen-Quiz war mit seinen vielen Schätzfragen eine echte Herausforderung, auch für Alexander Wunderle (SPD), Rolf Joist (Die Grünen), Frank Stortz (Die Grünen), Fred Thelen (Freie Wähler), Alexander Borho (CDU), Michael Maier (CDU) und Thomas Fischer (CDU).

Bislang gab es das in dieser Form während des kommunalen Wahlkampfs noch nicht

In kurzen Fragerunden mussten die Kandidaten ihre Visionen von Harpolingen und ihren Einsatz als möglicher Gemeinderat erklären. Zur allgemeinen Erheiterung gab es zudem ein knallhartes „Harpolingen-Quiz“, bei dem nicht nur die Kandidaten Neues dazugelernt haben.

Erfahrung und Innovation punkten bei den Bürgern

Für die anwesenden Gemeinderatskandidaten bot sich jedenfalls eine gute Plattform, sich zu präsentieren. Obgleich wirkliche neue Erkenntnisse ausblieben: In Harpolingen will gebauten werden, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ausbaufähig, und Harpolingen hat eine blühende Vereinskultur, die es zu fördern gilt – das war alles zuvor schon bekannt. Dass sich folglich alle Kandidaten für diese Themen stark machen wollen, überrascht wenig. So hielten sich denn auch die Fragen aus dem Publikum zurück. Für Unmut sorgte lediglich die Abschaffung der unechten Teilortswahl und die Tatsache, dass nicht früher auf das Ausweisen von Bauland gedrängt wurde.

Vielmehr mussten die Kandidaten mit ihrem Auftreten überzeugen, wobei sich nicht jeder gleich gut geschlagen hat. Überzeugend waren besonders gestandene Räte, wie Fred Thelen (Freie Wähler), Michael Maier (CDU) und Clemens Pfeiffer (CDU). Sie distanzierten sich deutlich von etwaigen „Luftschlössern“, die während des Wahlkampfes zu gerne gebaut werden. Vieles sei aus Kostengründen schlichtweg nicht realisierbar, wie beispielsweise die Erweiterung der City-Bus-Route nach Harpolingen oder auch der Kauf von Grundstücken durch die Kommune. Viel wichiger sei es mit bereits lancierten Projekten, wie dem Flächennutzungsplan, weiter voranzukommen.

Harpolingen als Keimzelle

Aber auch aus den Reihen der neuen Kandidaten konnten sich einige eindrücklich positionieren: Rolf Joist (Die Grünen) konnte mit seiner klaren Haltung zu einer notwendigen Veränderung der Lebenssituation angesichts des demographischen Wandels besonders punkten. Mehrfach forderte er unkonventionelle und innovative Wege in Sachen Wohnraum und Infrastruktur. Harpolingen nehme diesbezüglich mit der Nachbarschaftshilfe bereits eine Vorreiterrolle ein. „Haroplingen könnte eine Keimzelle sein, die auf die Kernstadt nachwirkt“, so Joist. Auch der CDU-Kandidat Thomas Fischer konnte mit seiner unverschnörkelten Art die Sympathien für sich gewinnen. Er warb vor allem dafür, die Gemeinschaft und somit das „Wesen“ des Ortsteils weiter zu erhalten.

Appell an die Bürger

Bei all den Versprechungen, die Gleichstellung der Ortsteile zu unterstützen, riefen die Gemeinderatskandidaten die Bürger aber auch dazu auf, selbst aktiv zu werden. Denn nur wo es die Nachfrage gibt, könne auch ein Angebot geschaffen werden. Diesbezüglich betonte besonders die anwesende CDU-Fraktion einen guten Austausch zwischen Ortschaftsrat und Gemeinderat. So würden auch die Ortsteile in der Kernstadt wahrgenommen.

Auch wenn die ersten Reihen leer blieben, fanden an dem verregneten Samstagnachmittag dennoch einige Harpolinger den Weg in den Gemeindesaal.