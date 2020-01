von Helmut Kohler

Der 2,4 °C zu warme und 25 Stunden zu sonnige Dezember 2019 wurde in Bad Säckingen dem Namen als erster Wintermonat absolut nicht gerecht. Mit einer positiven Niederschlagsabweichung von 6 Litern pro Quadratmetern (l/m²) war er der zweite zu nasse Monat des Jahres und reduzierte dadurch wenigstens das Jahres-Niederschlagsdefizit etwas.

Der erste Wintermonat begann durch Tief „Olaf“ mit dauergrau und leichtem Nieselregen. Ab dem 3. Dezember übernahm Hoch „Sarena“ die folgenden vier Tage die Regentschaft. Während in Schwörstadt der „Möhlin-Jet“ für frostige, sternenklare Nächte und tagsüber für sonnenscheinreiches Winterwetter sorgte, löste sich jedoch die Nebel- und Hochnebeldecke in Bad Säckingen nur sehr schwer oder manchmal auch gar nicht auf. Am 7. hatte die ruhige Hochdrucklage ein Ende, denn atlantische Tiefdruckausläufer brachten uns eine wechselhafte Westwetterlage mit windigem „Schmuddelwetter“.

Mit der Zufuhr feuchtwarmer Luftmassen stieg die Temperatur am 8. auf 13,3 °C an. Nachdem Zwischenhoch „Tatjana“ am 10. Dezember für 6,5 Stunden Sonnenschein sorgte, gab es bei zurückgehenden Temperaturen am 11. nach einer frostigen Nacht Regen- und Schneeschauer. Weitere Niederschläge und das „Auf und Ab“ der Temperaturen mit Auflockerungen sorgten die folgenden windigen Tage stellenweise sogar für rutschige Straßen. Mit 15,8 °C stieg die Temperatur am 15. auf die höchste Temperatur des Monats an. Diese zurückliegenden abwechslungsreichen, winteruntauglichen West-Wetterlagen sorgten für eine 2,3 °C zu warme erste Bad Säckinger Dezemberhälfte, mit 34,2 l/m² fiel erst 32 Prozent des normalen Dezemberniederschlages und die Sonne schien an 34 Stunden schon 77 Prozent des Dezembersolls.

Auch die zweite Dezemberhalbzeit startete mit aus Nordafrika einfließenden Luftmassen viel zu warm, bei ruhigem, heiter bis wolkigem Wetter bekamen wir statt Schneeflocken dafür etwas Saharastaub ab. Ab dem 20. Dezember sorgten in rascher Folge die Tiefs „Yadid“, „Zelio“ und „Ailton“ mit leicht zurückgehenden Temperaturen und täglichem Regen für ein Ende des „Adventsfrühlings“. Mit feucht-milden Luftmassen war Tief „Cedric“ dafür verantwortlich, das auch dieses Jahr der Weihnachtsmann wieder Rollen unter seinen Schlitten montieren musste, selbst auf den höchsten Schwarzwaldgipfeln fiel der Niederschlag an Heiligabend in Form von Regen.

Auch über die Weihnachtstage blieb es bei dem regnerischen Antiwinterwetter, wobei wir in Bad Säckingen mit 22,6 Liter pro Quadratmeter am 27. den höchsten Tages-Niederschlag des Monats hatten. Die mächtigen Hochs „Wiltrud“ und „Vanessa“ sorgten dann ab dem 28. für einen sonnigen, hochdruckbestimmten Monats- und Jahresausklang, so hatten wir am 29. Dezember mit 1040,5 Hektopascal (hPa) den höchsten Luftdruck des Jahres.